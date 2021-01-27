نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب الذهب في مصرف الراجحي وكيفية شراء سبائك الذهب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم حساب الذهب في مصرف الراجحي إمكانية شراء سبائك الذهب بداية من فئة 5 جرامات حتى كيلو، حيث أن الاستثمار في الذهب اليوم من الوسائل الاستثمارية المضمونة لأنه لا يفقد قيمته على المدى البعيد في ظل الأحداث الاقتصادية والأزمات يظل الذهب ذو قيمة حتى مع انخفاض السعر الناتج عن انخفاض الطلب، وإذا كنت تنوي الاستثمار فأفضل أنواع الاستثمار اليوم هو الاستثمار في الذهب على المدى الطويل.

حساب الذهب في مصرف الراجحي

يوفر مصرف الراجحي إمكانية فتح حساب لتداول الذهب من خلال ” خدمة منتجات الخزينة ” المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يتم تداول الذهب في البورصات المحلية والإقليمية والعالمية وتتم عملية الشراء من خلال شركة الوساطة، يبدأ العملاء بشراء السبائك الذهبية، ثم يبدأ المصرف بتقديم عروضًا لشراء السبائك الذهبية والدفع للعميل فوريًا أو الدفع لأجل مع ارتفاع قيمة السبيكة.

ومن أهم ما يُميز الاستثمار في السبائك الذهبية هي إطالة فترة الاستثمار لمدة من شهر لثلاث شهور، بجانب أن البنك يضمن مال المستثمر ويحافظ عليه بعقد مبروم بين الطرفين لتوثيق عملية الاستثمار.

شروط شراء الذهب من الراجحي

يمكن للعملاء شراء السبائك الذهبية على اختلاف أوزانها من خلال الاتصال على رقم خدمة عملاء الشراء 920003344 ومن شروط الشراء كالتالي:

وجود حساب مصرفي في بنك الراجحي حساب جاري أو حساب استثماري

لا يقل عمر العميل السعودي عن 15 عام

لا يقل عمر العميل المقيم عن 18 عام .

تبدأ فئات السبائك من 5 جرام – 10 جرام – 50 جرام – 100 جرام – 500 جرام – كيلو ذهب سويسري .

شراء سبائك الذهب من موقع الراجحي

الدخول لموقع الراجحي

ثم التوجه إلى الخزينة ومنها اختر شراء الذهب

تظهر لك استمارة التقديم ابدأ بملء البيانات الشخصية

أكد أن لديك حسابًا مصرفيًا بالراجحي

أجب على أسئلة تحويل الراتب ومكان العمل

ثم قم بإدخال رمز التحقق ثم النقر على إرسال الطلب.

من مزايا منتجات الخزينة من الراجحي شراء العميل لكمية الذهب التي يحتاج إليها وتمويله من قبل المصرف بجانب توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية بجانب أن المصرف يقدم أنواع ذهبية من أجود الأنواع السويسرية ولا يُطبق ضريبة القيمة المضافة على سبائك الذهب، كما يمكنك الاحتفاظ بالذهب في صناديق الأمانات.