تعرف على قرعة أبطال آسيا.. الهلال في مواجهة شباب الأهلي ومجموعة قوية للنصر والأهلي

بلادي – الرياض :

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم (الأربعاء)، سحب قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2021 في العاصمة الماليزية كولالمبور عبر تقنية الفيديو.

وتشارك أندية المملكة (الهلال والنصر والأهلي) في دور المجموعات لهذه النسخة، فيما يبدأ الوحدة من الدور التمهيدي، والذي يواجه خلاله نادي القوة الجوية العراقي.

وجاءت مجموعات دوري أبطال آسيا “الغرب” كالتالي:

المجموعة الأولى: الهلال، شباب الأهلي الإماراتي، استقلال الطاجيكي، المتأهل من (الغرافة القطري / أجمك الأوزبكي).

المجموعة الثانية: الشارقة الإماراتي، تراكتور الإيراني، باختاكور الأوزبكي، المتأهل من (الوحدة السعودي / القوة الجوية).

المجموعة الثالثة: الدحيل القطري، الأهلي، الاستقلال الإيراني، الشرطة العراقي.

المجموعة الرابعة: السد القطري، النصر، الوحدات الأردني، المتأهل من (فولاد / العين).

المجموعة الخامسة: بيرسبوليس الإيراني، الريان القطري، غوا الهندي، المتأهل من (الوحدة الإماراتي / الزوراء العراقي).

وتقام مباريات دور المجموعات بنظام التجمع خلال الفترة من 14 إلى 30 أبريل المقبل لمنطقة غرب آسيا، على أن تجرى مباريات الشرق في الفترة من 21 أبريل إلى 7 مايو 2021، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وستكون مباريات دور الـ16 ضمن الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا خلال الفترة 13-15 سبتمبر، وربع النهائي في الفترة 27-29 سبتمبر، حيث تجرى المنافسة من جولة واحدة، حين تقام مباريات الدور قبل النهائي من مباراتي ذهاب وإياب في الفترة 19-20 و26-27 أكتوبر.

ممثلو المملكة في أبطال آسيا 2021