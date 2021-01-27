وزير الشؤون الإسلامية يتلقى الجرعة الثانية من لقاح “كورونا”

بلادي – الرياض : تلقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ اليوم (الأربعاء) الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد. وأشاد الوزير عقب تلقيه اللقاح بمقر مركز لقاحات “كورونا” في الرياض، بالجهود الكبيرة التي تقدمها الدولة تجاه المواطنين والمقيمين لضمان سلامتهم من الفيروس. وكان آل الشيخ قد تلقى الجرعة الأولى من اللقاح في الخامس من يناير الجاري.

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