اليوم.. انطلاق أعمال “مبادرة مستقبل الاستثمار” تحت شعار “النهضة الاقتصادية الجديدة”

بلادي – الرياض :

تنطلق اليوم (الأربعاء)، أعمال الدورة الرابعة من “مبادرة مستقبل الاستثمار”، التي ستنعقد على مدار يومي 27 و28 يناير، تحت شعار “النهضة الاقتصادية الجديدة”.

ويأتي انعقاد المبادرة هذا العام في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، وسيعقد المؤتمر هذا العام بمشاركة أكثر من 140 متحدثاً في عدد من المدن حول العالم، منطلقة من مركزها في مدينة الرياض وملتزمة بقواعد التباعد الاجتماعي.

وأكدت مؤسسة “مبادرة مستقبل الاستثمار” أن أكثر من 60 متحدثاً بارزاً سيشاركون بحضور شخصي في الرياض، في حين سينضم 80 متحدثاً آخرون افتراضياً إلى المؤتمر الاستثماري عبر بث مباشر من نيويورك وباريس وبكين ومومباي.

وحددت مؤسسة “مبادرة مستقبل الاستثمار” محاور: الاستثمار المستدام، والنمو الاقتصادي العالمي، ومستقبل الرعاية الصحية والرقمنة والتعليم، وكيفية الاستثمار في الثقافة لجعلها محركاً للنمو، لتكون المواضيع ذات الأولوية في المؤتمر.

وسوف تتناول الجلسات أيضا سبل مساعدة الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وآليات الاستثمار في الثقافة، وتصورات إعادة صياغة صناعتي الرياضة والترفيه من خلال دمج الفعاليات الافتراضية والفعلية معا لزيادة حجم الإيرادات.