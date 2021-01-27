“البحرين”: اكتشاف حالات من الفيروس المتحور.. وقرارات بالانتقال للدراسة “عن بعد” وتعليق خدمات المطاعم

بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم (الأربعاء) اتخاذ عدد من القرارات في إطار التصدي لفيروس “كورونا” المستجد، يبدأ تطبيقها بدءاً من الأحد المقبل وتستمر لمدة 3 أسابيع.
وقال وكيل وزارة الصحة البحرينية الدكتور وليد المانع إن القرارات تشمل تعليق الحضور والاكتفاء بالتعلُم “عن بُعد” في مختلف المدارس والمعاهد والحضانات، وغيرها، ويستثنى من قرارات تعليق الحضور أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية بكل المؤسسات التعليمية، على أن يستمر الحضور في المدارس والمراكز الأهلية والخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح أن القرارات تتضمن إيقاف تقديم الخدمات الداخلية في المطاعم والمقاهي، وذلك لمدة ثلاثة أسابيع.
وأوضح أنه تم اكتشاف الفيروس المتحور في عدد من الحالات القائمة في البحرين، وذلك من خلال عملية الرصد والتحليل المستمرة ومتابعة الحالات القائمة.
وأبان أنه ستتم زيادة وتيرة الفحوصات وتعزيز عمليات تتبع أثر المخالطين، وذلك لسرعة الوصول للحالات القائمة وسرعة علاجها وتعافيها.
وشدد على أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي والجهات الرسمية ذات العلاقة لتجنب زيادة الانتشار وارتفاع عدد الحالات القائمة.
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