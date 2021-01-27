“السديس” يدشن خدمة العربات الكهربائية بالمسجد الحرام

بلادي – الرياض :

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أمس (الثلاثاء)، “العربات الجديدة” لذوي الإعاقة أثناء أداء شعائرهم.

وأكد الشيخ السديس أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من حرص الرئاسة العامة على تطوير الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين، ضمن منظومة تطوير الأعمال التي يشهدها المسجد الحرام.

وقال إن الرئاسة تعمل على تطوير منظومة الأعمال بالمسجد الحرام فيما يخدم قاصدي بيت الله الحرام، خاصة أصحاب الإعاقة وكبار السن، مع مراعاة ضرورة تكثيف عمليات التعقيم وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة.

يذكر أن العربات الكهربائية المصنوعة من البلاستيك المقوى تتميز بخفة الوزن وسهولة النقل والطي.