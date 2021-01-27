رئيس “القدية”: مشروع “6 فلاجز” سيكون جاهزًا قبل نهاية 2023

بلادي – الرياض :
قال الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار، فيليب غاس، إن مشروع القدية يطمح لأن يكون العاصمة العالمية للترفيه والرياضة والفن.
وأضاف غاس، خلال حوار يُبث لاحقًا على قناة “الشرق”، أن المشروع سيشهد أمورًا غير مسبوقة، لكسر الأرقام القياسية في كل مجال، مبينًا أن مشروع “6 فلاجز” سيكون جاهزًا قبل نهاية العام 2023م.
وأشار الرئيس التنفيذي للقدية إلى أنه وفقًا لرؤية السعودية 2030، فإن مشروع القدية سيركز على رفاهية الأشخاص، وتوفير وسائل الراحة والسعادة لهم، مؤكدًا أن الأشخاص يودون عيش تجربة الترفيه المميزة، وليس مشاهدتها فقط.
يذكر أنه من المقرر أن يصبح 6 فلاجز القدية، الذي يغطي مساحة 32 هكتارًا (79 فدانًا) ويضم 28 لعبة ووجهة ترفيهية عبر ست مناطق ذات طابع خاص، المنتزه الترفيهي الذي يحطم جميع الأرقام القياسية في الترفيه بالمملكة والمنطقة.
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