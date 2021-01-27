“الصندوق العقاري”: إيداع 623 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر يناير

بلادي – الرياض :

أودع صندوق التنمية العقارية اليوم (الأربعاء)، أكثر من 623 مليون ريال في حسابات المواطنين من مُستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري لشهر يناير من العام الجاري 2021.

‎وقال المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، إن إجمالي دعم شهر يناير بلغ 623 مليون ريال مخصصة لدعم عقود التمويل العقاري السكني للأسر.

وأبان أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحّول للصندوق في يونيو 2017 حتى يناير الحالي تجاوز 25.6 مليار ريال.

‎وأكد أن الدعم الشهري يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للصندوق لتمكين الأسر من تملك المسكن الملائم وفق الحلول التمويلية والخيارات السكنية التي يتيحها برنامج “سكني” ضمن إجراءات سهلة وميسرة.

‎وأشار إلى أن القرض العقاري المدعُوم مكّن أكثر من 424 ألف أسرة من تملك مسكنها الملائم حتى نهاية عام 2020م.