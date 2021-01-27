بدء إجراء التجارب السريرية للقاح السعودي المضاد لـ “كورونا” قريباً

بلادي – الرياض :

قال مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الأستاذ الدكتور عبدالله الربيش، إن الجامعة ستبدأ قريباً إجراء التجارب السريرية لأول لقاح سعودي يتم التوصل إليه.

وأوضح أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ يعمل على تذليل كل الصعاب من أجل تحقيق هذا الهدف، مبيناً أنه سيتم في القريب العاجل توقيع اتفاقية المرحلة الثانية من التجارب مع شركتي “كوبرا” و”آيكون”.

وأبان أن إشادة مجلس الوزراء بالوزارة والجامعات بشأن ما تحقق يؤكد دعم ومتابعة القيادة الرشيدة للجامعات والبحوث العلمية.

وكان فريق من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية بجامعة الإمام عبدالرحمن نجح في التوصل إلى اللقاح الذي اجتاز مرحلة إجراء التجارب ما قبل السريرية.

واستعرضت قائدة الفريق البحثي الذي توصل للقاح الدكتورة إيمان المنصور، ميزات اللقاح السعودي، مشيرة إلى أنه يعتمد على تقنية DNA، والتي لا تحتاج إلى درجات حرارة شديدة البرودة، وهو ما يسهل عملية نقله، إذ يمكن حفظه في درجة تبريد 4 مئوية، وأن عملية التخزين يمكن أن تستمر لمدة عام كامل.