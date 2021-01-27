نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد نزول حساب المواطن الدفعة 39 عن شهر فبراير 2021 والاستعلام عبر ca.gov.sa برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى موعد نزول حساب المواطن، في الوقت الحالي زاد البحث عن موعد نزول الدفعة 39 من برنامج حساب المواطن عبر محركات البحث المختلفة من قبل المستفيدين من البرنامج الذي يعتبر واحد من أهم برامج الدعم المالي التي وفرتها المملكة العربية السعودية لمواطنيها الأكثر احتياجاً لتوفير حياة كريمة لهم، فتقوم وزارة العمل بالسعودية بإيداع المليارات من الريال السعودي في الحسابات البنكية الخاصة بكل مواطن، وسوف نستعرض عليكم في هذه المقالة موعد صرف الدفعة 39 حساب المواطن والاستعلام برقم الهوية عبر ca.gov.sa فتابعونا من خلال موقعنا ثقفني.

متى موعد نزول حساب المواطن

منذ أن بدأ صرف حساب المواطن في المملكة العربية السعودية تم اختيار اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ليكون الموعد الرسمي لصرف دفعاته، حيث يتم إيداع المبالغ المستحقة لكل مواطن في الحساب البنكي الخاص به، ومن المقرر أن تصرف الدفعة 39 عن شهر فبراير 2021 يوم الأربعاء الموافق العاشر من فبراير.

الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 39

كان الهدف الرئيسي من صرف برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية مساعدة المواطنين على المعيشة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة السعودية في الفترة الحالية، ويستفيد من حساب المواطن أصحاب الدخل المنخفض من الأرامل والايتام والمطلقات وكبار السن، ويمكن الاستعلام عن حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع حساب المواطن.

كتابة كل البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الهوية.

كتابة الرمز المرئي على الشاشة.

الضغط على كلمة بحث.

شروط استحقاق حساب المواطن