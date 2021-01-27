نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء التقديم على نفاذ تمويل العمل الحر المرحلة الثانية لدى بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدء التقديم على نفاذ تمويل العمل الحر فقد انطلق بدء التقديم في المرحلة الثانية لقرض نفاذ فيسعى بنك التنمية الاجتماعية دائماً لمساعدة المواطنين السعوديين على مواجهة أعباء الحياة من خلال تقديمة قروض وتمويلات شخصية ميسرة فيقدم تمويل نفاذ تمويل العمل الحر بدون فوائد ويستطيع العميل المتقدم على نفاذ سداد قيمة التمويل على فترات زمنية طويلة الأجل والتى تصل إلى 5 سنوات

بدء التقديم على نفاذ تمويل العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية

أطلق بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية فتح التقديم على نفاذ المرحلة الثانية وذلك مخصص للمواطنين السعوديين فقط بالمملكة العربية السعودية بعد أن تتوافر لدى المواطن المتقدم شروط الحصول على تمويل نفاذ ويتم الحصول على نفاذ من خلال رابط التقديم على نفاذ لدى بنك التنمية الاجتماعية

شروط منتج نفاذ لدى بنك التنمية الاجتماعية

تمويل نفاذ هو تمويل مقدم لمساعدة المواطنين السعوديين الراغبين في العمل الحر ومساعدة أيضاً المواطنين الذين يرغبون في زيادة فرص عملهم ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم شروط الحصول على نفاذ وهي

يشترط أن يكون المتقدم على نفاذ مواطن سعودي الجنسية فلا يجوز لغير السعوديين طلب قرض نفاذ

لابد أن يكون طالب قرض نفاذ ليس لديه أى التزام لدى بنك التنمية الاجتماعية

18 عام هو الحد الأدنى لعمر المتقدم على نفاذ و60 عام هو الحد الأقصى سواء كان طالب التمويل أو الضامن

14 ألف ريال سعودي هو الحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدم

يشترط أن يقدم طالب نفاذ ضمان لكى يتمكن من الحصول على التمويل

على المواطن السعودي المتقدم تحديد نشاط العمل الحر

تقديم وثيقة العمل الحر

قيمة تمويل نفاذ لدى بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية

حدد بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية قيمة تمويل العمل الحر 60 ألف ريال سعودي قيمة التمويل نقدي كحد أقصى وتصل قيمة التمويل 150 ألف ريال سعودي للتمويل العيني ويتم تسديد رسوم رمزية يتم احتسابها من قيمة القرض

طريقة الحصول على تمويل نفاذ لدى بنك التنمية الاجتماعية

يستطيع المواطن السعودي الحصول على قرض نفاذ تمويل العمل الحر من خلال الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية وتقديم طلب الحصول على التمويل من خلال رابط الطلب عبر البوابة الإلكترونية لبنك التنمية الاجتماعية واستكمال جميع البيانات المطلوبة للحصول على نفاذ تمويل العمل الحر