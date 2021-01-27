بوابة المستقبل تسجيل الدخول ١٤٤٢

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عمر شويل - جدة تسجيل الدخول بوابة المستقبل ١٤٤٢ يلقى بحث المعلم والطالب في المملكة العربية السعودية، وهي بوابة إلكترونية تقدم الدعم للمعلم والطالب في ظل اهتمام المملكة بالتحول الرقمي من خلال دعم التعليم عن بعد، والتي تقدم العديد من المميزات التعليمية عن بعد لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة، المرحلة الثانوية.

بوابة المستقبل

بوابة المستقبل هي موقع إلكتروني تابع لوزارة التعليم السعودية تابع لنظام نور التعليمي الإلكتروني والذي يسهل على الطلاب الحصول على الخدمات الإلكترونية وقيام الطالب بتسليم الواجبات المدرسية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وعدم الذهاب إلى المدارس. حيث تتميز بوابة المستقبل بتقديم الخدمات التالية:

يعرض الدروس اليومية للطلاب.

مراجعة وتسليم الواجبات المدرسية.

آخر الأخبار الجديدة حول النتائج والامتحانات وأخبار التعليم في المملكة.

يمكن المعلم من وضع الاختبارات والتصحيح إلكترونيا.

يجمع المناهج الدراسية ومصادر التعليم في منصة واحدة.

التعرف على الأوسمة التي حصل عليها الطالب.

مراقبة ولي الأمر لسلوك الطالب.

بنك أسئلة يختص بالمناهج الدراسية.

تطبيق نظام النقاط، والتي يتم احتسابها على أساس الحضور والتفاعل بين الطالب والمعلم.

يتيح جدولة الفصول الافتراضية.

بوابة المستقبل تسجيل الدخول 1442

يمكن الحصول الخدمات على الخدمات الإلكترونية لبوابة المستقبل من خلال تسجيل الدخول بتطبيق النقاط التالية:

الدخول على رابط بوابة المستقبل. كتابة رقم الهوية، كلمة المرور. كتابة رمز التحقق والتأكد من صحته. ثم الضغط على تسجيل الدخول.

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