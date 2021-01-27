رازفان بات مهددا على لسان الصحف الرومانية

دوت الخليج – حسين الحبيب
واكبت الصحف الرومانية تعادل الهلال مع مضيفه فريق الفيصلي ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكتبت صحيفة «prosport» الرومانية: «مدرب الهلال لوشيسكو يعيش في خطر كبير بعد تعادل فريقه بالمباراة الأخيرة أمام الفيصلي، الهلال الذي حقق انتصارا وحيدا خلال آخر ست مباريات، وتعادل خمس مرات، بات الآن مهددا بفقدان الصدارة بالدوري السعودي حيث يبتعد بفارق نقطة واحدة فقط عن أقرب ملاحقيه».
وكتبت صحيفة «digisport» الرومانية: «مدرب الهلال لوشيسكو يتعادل في مباراته الأخيرة ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه، لوشيسكو تنتظره مباراة مهمة في كأس السوبر أمام فريق النصر السعودي وهي تعتبر فرصة أمام المدرب لتحقيق رابع ألقابه مع الهلال بعد تحقيقه ثلاث بطولات».
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