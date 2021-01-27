العفالق طموحنا ادخال الفرح بقلوب جماهير النموذجي

دوت الخليج – حسين الحبيب

تعهد المهندس سعد العفالق رئيس نادي الفتح بأن يكون فريقه في وضع أفضل في الدور الثاني من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن أنهى الدور الأول في مركز أقل من الطموحات من خلال جمع «18» نقطة من «15» مباراة وهو معدل أقل من جيد.

وقال العفالق «الحمد لله على كل حال، انتهي الدور الأول بتحقيق (18) نقطة، الانطلاقة كانت مميزة ولكن لم تستمر لعدة أسباب أبرزها ظروف الإصابات المتلاحقة لعدد من اللاعبين».

وأضاف في تغريدة عبر حسابه في «تويتر» نعدكم كإدارة بالأفضل لثقتنا بجميع اللاعبين ومع تقوية الفريق بتعاقدات تساهم في تقديم مستويات تسعد جماهير المحبة، نسأل الله التوفيق.

وكان الفتح الذي نجا الموسم الماضي في الجولة قبل الأخيرة من خطر الهبوط لدوري الدرجة الأولى قد بدأ هذا الموسم بفوز قوي على النصر في الرياض وواصل تقديم النتائج الإيجابية التي جعلته في المقدمة في الجولات الأولى إلا أنه تراجع بشكل تدريجي حتى إنه حصل على نقطتين فقط من آخر أربع جولات حيث خسر من التعاون ومن ثم الرائد على أرضه وتعادل خارجها أمام الوحدة والقادسية.

وكانت الخسارة الأخيرة التي تعرض لها الفريق ضد الرائد قد أعادت القلق لدى أنصاره من أن يعود الفريق إلى دوامة الصراع على البقاء، خصوصا مع تحقيق بعض الفرق المتأخرة في جدول الترتيب نتائج إيجابية من بينها الرائد نفسه وكذلك الباطن الذي فاز على العين أمس في المباراة المؤجلة.

وتعاقد الفتح رسميا مع المهاجم البيروفي الدولي كريستيان كويفا لدعم خط الهجوم الذي عاني كثيرا من تلاحق إصابات اللاعب الهولندي تي فريدي والصربي ساشا والذي تم إنهاء عقده مؤخرا حيث تم التعاقد مع البيروفي لمدة عام ونصف ليوجد بقية هذا الموسم والموسم المقبل.

وتعقد آمال كبيرة على اللاعب البيروفي، خصوصا أنه كان لاعبا أساسيا في منتخب بلاده في مونديال روسيا «2018» وله تجربة في منطقة الشرق الأوسط من خلال أحد الأندية التركية مما يساعده على الانسجام سريعا مع المجموعة ويكون قادرا على مساعدة الفريق على حصد النتائج الإيجابية والتقدم نحو مناطق الأمان.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن صفقة جديدة بضم اللاعب البيروفي أيضا جيفرسون فارفان الذي سبق له خوض تجربة في منطقة الخليج برفقة فريق الجزيرة الإماراتي، إلا أن ذلك مرتبط بحالة اللاعب النرويجي غوستاف وإمكانية الوصول معه إلى اتفاق بشأن فك الارتباط، كما تشير المصادر.

ومنح البلجيكي يانييك فيريرا لاعبي فريقه إجازة لمدة «5» أيام مستغلا قرار تأجيل مواجهة الفريق المقبلة ضد النصر في الجولة «16» من الدوري لارتباط المنافس بمواجهة السوبر السعودي التي تجمعه بالهلال السبت المقبل.

ومنح المدرب توصياته للاعبين بتجنب كل مؤثرات عودتهم القوية للتدريبات في موعدها من أجل الاستعداد لمواجهة الاتحاد في الجولة بعد المقبلة، حيث شدد على ضرورة الاحتفاظ ببرامج التغذية والنوم.

ومع منح اللاعبين الإجازة سيخضع المغربي مراد باتنا للمزيد من الفحوصات والبرامج العلاجية من أجل العودة من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، حيث يعتمد عليه المدرب بشكل كبير في القائمة الأساسية.