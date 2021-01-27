تقنية البنات بالأحساء تختتم برنامج الحوار المجتمعي

بحضور 400 متدربة مستجدة

دوت الخليج – علي بن زيد

بهدف نشر وتعزيز قيم الحوار والتعايش والتسامح للمحافظة على الوحدة الوطنية وحماية النسيج المجتمعي، اختتمت الكلية التقنية للبنات بالأحساء اليوم تدريب 400متدربة مستجدة لبرنامج (الحوار المجتمعي) بناء السلام المجتمعي، هذا وقد تولى التدريب نخبة من مدربات الكلية لترسيخ أهمية الحوار المجتمعي وآثاره الإيجابية من تعزيز قيم التعايش والتعاون في المجتمعات المختلفة.

كما وأوضحت وكيلة شؤون المتدربات الأستاذة أسماء الناصر بأن البرنامج استعرض على مدى يومان عددا من المحاور أبرزها، قضايا الحوار وأسسه في ضوء تعزيز التفاهم الثقافي، وكذلك المنطلقات الأساسية للحوار بين أتباع الأديان وغاياته، فضلا عن القيم الإنسانية المشتركة وأثرها في تعزيز ثقافة الحوار والسلام، كما سلط البرنامج الضوء على وثيقة المدينة وأهميتها في تحقيق التعايش، كما استهدف البرنامج 400 متدربة بهدف تنمية مهارات التواصل الإيجابي بينهن، وإدراك أهمية الحوار المجتمعي أثناء التواصل مع أفراد المجتمع وأثره على الرقي والنهوض في جميع المجالات.

كما وأشارت منسقة العلاقات العامة والإعلام الأستاذة هدى النعيم بأن البرنامج يأتي في إطار التعاون القائم ضمن الشراكة بين برنامج الملك عبدالعزيز للحوار الوطني (نسيج) والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية حيث أكسب البرنامج المتدربة من خلاله القدرة على تمييز الممارسات الإيجابية والسلبية في الحوار المجتمعي كذلك تعزيز مفهوم الاعتدال والوسطية في جميع شؤون الحياة.