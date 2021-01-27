نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شخبوط بن نهيان: السعودية تصنع المستقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السفير الإماراتي شخبوط بن نهيان، إن المملكة العربية السعودية تصنع المستقبل في حوار عالمي، وذالك من خلال منتدي مبادرة مستقبل الاستثمار.



و أضاف "شخبوط"، خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة تويتر، قائلا:" الرياض تشكل الفارق وتصنع المستقبل في حوار عالمي من خلال النسخة الرابعة لمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار لرسم ملامح الاقتصاد العالمي، كل التمنيات المخلصة لمخرجات ناجحة ومبشرة".



ويذكر أن "شخبوط"، كان أعلن منذ أيام، عن إنتهاء مدة عمله كسفير بالمملكة العربية السعودية.