نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل سلم رواتب المعلمين الجديد في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفاصيل سلم رواتب المعلمين 1442 الجديد في المملكة العربية السعودية هو مابدأ يبحث عنه العديد من المعلمين والمعلمات داخل المملكة العربية السعودية خلال هذه الأيام خاصة مع إعلان وزارة التعليم ووزارة المالية بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب عن قيامهم بالإعلان عن سلم رواتب المعلمين الجديد وفقاً للضوابط والأحكام التي تخص ذلك.

سلم رواتب المعلمين الجديد

وكانت لطيفة الدلهان المهتمة بالشأن التعليمي في المملكة العربية السعودية قد قامت بنشر صورة توضح سلم رواتب التعليم الجديد في السعودية حيث أكدت الدلهان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن الذي قد تم إيداعه في حسابات المعملين هو الراتب الصافي وليس الأساسي، وأشارت الدلهان أنه لاتوجد أي قفزات في سلم رواتب المعلمين الجديد.

ومن المعلوم أن العلاوة السنوية للمعلمين تكون ثابتة طوال فترة الخدمة الوظفيفية ولايتم نقصها، حيث أنها تزيد مع بداية كل عام ميلادي في حال أن المعلم قد استوفى شروط استحقاق العلاوة الجديدة، وإليكم سلم رواتب المعلمين الجديد في المملكة العربية السعودية:

وبحسب ما صرحت به الدلهان فإن من توقفت العلاوات الخاصة بهم في سلم رواتب المعلمين القديم عادت لهم في السلم الجديد، حيث أنهم يستحقون آخر علاوة في رتبة ممارس، مشيرة إلى أن هذه العلاوة ستتوقف العام القادم، حيث أنه يلزم التقديم على اختبار الرخصة المهنية واستخراجها، مع طلب الترقية من قبل المتقدمين.

سلم رواتب المعلمين

وكانت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية قد أعلنت في قت سابق عن أنها ستقوم بصرف العلاوة السنوية 1442 لكافة المعلمين والمعلمات بداية من راتب شهر يناير من العام 2021، حيث سيبدأ تطبيق الترقيات الجديدة بداية من هذا الشهر، مع منح الموظفين من المعلمين والمعلمات، والذين قد انتقلوا من سلم الرواتب القديم إلى الجديد إضافة العلاوة السنوية 1442 إلى رواتبهم.

العلاوة السنوية

ومن العلوم أنه يتم إضافة العلاوة السنوية في المملكة العربية السعودية بشكل سنوي، حيث يتم تطبيق صرف العلاوة الجديدة، وإضافتها إلى رواتب المعلمين وفقاً لسلم الرواتب الجديد، وذلك بحسب قانون رقم 2 ونظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية.

وكانت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد وزعت شرائح الترب التعليمية في سلم رواتب المعلمين الجديد، حيث تم تنظيم عملية صرف العلاوات السنوية، والمكافآت الخاصة بالمعلمين وموظفي القطاعات التعليمية في مختلف الرتب.