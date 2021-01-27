نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن نقل كفالة وافد بالمملكة العربية السعودية وخطوات الاستعلام عبر موقع وزارة العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نقل كفالة وافد بالمملكة العربية السعودية، ففي ظل تلك الظروف التي تمر بها معظم أنحاء العالم من انتشار فيروس كورونا واتخاذ العديد من الاجراءات الوقائية حفاظا على صحة المواطنين ولضمان سلامتهم وحرصا الدولة على منع التجمعات ولذلك لجأت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية الي اطلاق الرابط الالكتروني الذي يتمكن من خلاله المواطنين من الاستعلام عن نقل كفالة وذلك بشكل الكتروني من دون تكبد معاناة الذهاب الي المصالح الحكومية وذلك من ضمن الاجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المواطنين ولضمان سلامتهم.

الاستعلام عن نقل كفالة

فلقد أوضحت وزارة العمل أنة قد تم توفير العديد من الخدمات الالكترونية من أجل أن يتم من خلالها تقديم العديد من الخدمات الي المواطنين بالمملكة العربية السعودية ومن ضمن تلك الخدمات خدمة الاستعلام عن نقل كفالة وافد وذلك باستخدام رقم الاقامة وهي تلك الخدمة الالكترونية التي تتم بشكل الكتروني وفقا لخطوات معينة ومن دون اي مشاكل.

ولذلك أوضحت وزارة العمل تلك الخطوات التي يجب أن يتم أتباعها من قبل المواطنين بالمملكة العربية السعودية للاستعلام عن نقل كفالة وذلك عن طريق أتباع التالي:-

اولا يتم الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ومن ثم يتم تسجيل الدخول بالرقم السري وكافة البيانات المطلوبة.

ومن ثم يتم اختيار خدمة الاستعلام عن نقل كفالة.

ومن ثم يتم الضغط على بحث.

الشروط التي يجب توافرها لنقل كفالة وافد

وأكدت وزارة العمل السعودية على تلك الشروط التي يجب أن يتم توافرها من أجل الموافقة على طلب نقل كفالة وافد وتلك الشروط هي:-