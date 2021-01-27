نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل طلاب الصف الأول الأول الابتدائي 1443 عبر نظام نور وشروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل الصف الاول الابتدائي 1443 يتم الكترونياً من خلال نظام نور الإلكتروني الخاص بوزارة التعليم السعودية، حيث بدأت وزارة التعليم بتلقي طلبات تسجيل الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور وقد وجهت وزارة التعليم كافة الإدارات التعليمية بالمحافظات الاستعداد لتقي طلبات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1443 والاستعداد الكامل والمبكر للطلبة والطالبات المستجدين خلال المرحلة الابتدائية، وتيسير عملية القبول لهم، مع استعراض شروط تسجيل الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور التابع لوزارة التعليم السعودية، والخطوات التفصيلية لتسجيل الطلاب، وخاصة بعد فتح باب التسجيل للصف الاول الابتدائي مع بداية يوم الأحد الموافق 24 يناير 2021 واليكم التفاصيل.

شروط تسجيل الصف الاول الابتدائي 1443

البكم مجوعة الشروط والتي ينبغي أن تتوفر في الطالب والطالبة للتسجيل في الصف الاول الابتدائي عبر نظام نور مع وجود فرصة التسجيل للطلبة الغير سعوديين واليكم هذه الشروط.

أن يكون الطالب قد سبق له الالتحاق بفصليين دراسيين قبل المرحلة الابتدائية.

قدرة الطالب على الالتحاق بالمرحلة الابتدائية.

اعتماد شهادة ما قبل المرحلة الابتدائية كالروضة للطلاب الذين حصلوا على الشهادة من خارج المملكة.

تسجيل الصف الاول الابتدائي 1443

حددت وزارة التعليم السعودية تسجيل طلبة وطالبات الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور على مراحل مختلفة، حيث يشمل تسجيل الطلاب الذي يصل أعمارهم الى 6 سنوات أو اقل بمدة 90 يوماً للحد الأدنى، وحتى سن 11 سنة و10 اشهر كحد أعلى، واليكم المواعيد والخطة الزمنية للتسجيل كما توضح الصورة التالية.

رابط تسجيل الصف الاول الابتدائي عبر نظام نور

بداية يتوجب على ولي الأمر أثناء تسجيل الطلاب في نظام نور للصف الأول الابتدائي الالتزام بالمواعيد المحددة وفقاً للمرحلة التي تخص الطالب والطالبة، ثم الموافقة على الشروط والأحكام واتباع تعليمات وخطوات تسجيل الطلاب كما نوضحها بالخطوات التالية.