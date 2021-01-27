نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في مؤسسة تكافل الخيرية..تسجيل تكافل الطلاب للحصول على الإعانات المدرسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في مؤسسة تكافل الخيرية، حيث أعلنت المؤسسة عن بدء تسجيل الطلاب والطالبات للحصول على المعونات المدرسية بدعم سخي من المقام السامي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتقديم الإعانات لجميع الطلاب المحتاجين في المدارس، وتشمل الإعانات مبالغ مالية تصرف للطالب وفقاً لشروط الاستحقاق، وتهدف مؤسسة تكافل إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين الطلاب وتخفيف العبء الاجتماعي عليهم من أجل منع إحساسهم بالضيقات المادية التي تمر بها أسرهم وتوفير لهم المساواة بينهم وبين بقية أصدقائهم الغير محتاجين، ولهذا تم تخصيص موقع إلكتروني من أجل تسهيل الحصول على المساعدات بسرعة وتوفير الوقت والجهد.

طريقة التسجيل في مؤسسة تكافل الخيرية

أولا الدخول عبر رابط مؤسسة تكافل الخيرية.

اختيار بوابة الطالب.

ثم تسجيل الدخول من خلال كتابة الاسم والرقم السري.

أو إذا كنت أول مرة قم بالضغط على (تسجيل طالب جديد).

بعد تسجيل الدخول على تكافل سوف تفتح لك نافذة أخرى (تكافل المدرسي) ومنها أيضاً قم بالضغط على تسجيل الدخول أعلى يسار الصفحة.

بعد تسجيلك على الواجهة الرئيسية تكافل المدرسي، سوف تفتح أمامك اضغط على اضافة حالة.

ومنها تفتح لك استمارة عليك تعبئة البيانات بها.

بعد التأكد من صحة البيانات اضغط على حفظ أسفل الصفحة.

متى ينزل تكافل الطلاب 1442

أعلنت مؤسسة تكافل الخيرية لدعم طلاب المدارس إيداع مبالغ إعانات الفصل الدراسي الثاني والذي شمل عدد 272 ألف طالب وطالبة، فيما بلغت قيمة الإعانات 136 مليون ريال سعودي بدعم سخي من الحكومة في المملكة، والاستعلام عن الصرف يتم من خلال رقم تكافل المجاني من أجل الرد على استفساراتكم عبر الاتصال على 8001199998.

تحديث /

أعلنت شركة الجزيرة تكافل تعاوني دمجها مع سوليدرتي السعودية لزيادة الدعم المالي وقيمة الإعانات للطلاب وتعديلات في النظام الأساسي، يأتي هذا في إطار سعي الحكومة في رعاية المحتاجين بامر من خادم الحرمين الشريفين بالعطاء قدر الإمكان ومساندة تلك الفئات، مثلما أطلقت الأمر بإعفاء من سداد القرض، وغيرها، ولهذا قامت الشركتين بالإندماج بهدف زيادة الدعم المادي والمعنوي والتعليمي، في إطار التمكين الرقمي الذي يساعد الطلاب في التعليم عن بعد ضمن الخطة التعليمية التي بدأت منذ جائحة كورونا، كما تمت الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بإصدار أي قرار في صالح المؤسسة.

يذكر أن برنامج تكافل الطلاب المدرسي هو نظام دعم مالي للطلاب وطالبات المدارس بهدف تحسين معنوياتهم ومساندتهم على تلقي التعليم مثلهم مثل غيرهم، بهدف رفع المستوى المعيشة وتحقيق المساواة والعدل في حق التعليم.