معلومات عن أليكس تيكسيرا صفقة الهلال الجديدة

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عمر شويل - جدة أليكس تيكسيرا يتصدر الترند مجددا في المملكة العربية السعودية، بعد عودة نادي الهلال إلى مائدة المفاوضات مع اللاعب البرازيلي الجنسية، خاصة و أنه قد أصبح اليوم حراً بعد انتهاء تعاقده مع النادي الصيني ” جيانغسو سونينغ “، وقد تداولت الكثير من مواقع الأخبار بأن المفاوضات بين النادي السعودي و اللاعب البرازيلي تيكسيرا تتسم هذه المرة بالمرونة من أجل الوصول الى صيغة عقد مرضية للطرفين، كما أفادت الأنباء بأن النادي الهلالي قد وضع ميزانيه محددة، من أجل صفقة ضم اللاعب البرازيلي الى صفوف الكتيبة الزرقاء، و ليس هناك أي نية لتجاوز تلك الميزانية، ومما يؤكد وجود تلك الميزانية ما حدث سابقا من توقف المفاوضات بين الطرفين بعدما فشل الطرفين في التوصل الى اتفاق مرضي من أجل إتمام الصفقة، علما بأن عدد من الأندية الرياضية الأخرى سواء في المملكة أو خارجها ، قد سارعت أيضا بالدخول على خط المفاوضات مع اللاعب .

معلومات عن اللاعب البرازيلي أليكس تيكسيرا صفقة الهلال الجديدة

تعود بدايات اللاعب البرازيلي أليكس تيكسيرا و الذي يبلغ اليوم 31 عام من عمره، إلى فاسكو دا جاما لينتقل بعدها إلى النادي الأوكراني ” شاختار ” وذلك في عام 2010 ، و الذي شارك خلال فترة لعبه في النادي في عدد 222 مباراة ، كما استطاع أن يسجل عدد 89 هدف ، و شارك في صنع عدد 25 تمريرة حاسمة، وبعدها تحقيق هذه الانتصارات ينتقل تيكسيرا إلى النادي الصيني ” سونينغ ” وذلك في عام 2016 م ، حتى أصبح اليوم لاعبا حرا.

وخلال فترة انضمام اللاعب البرازيلي ” أليكس تيكسيرا ” الى نادي سونينغ الصيني، شارك في عدد 153 مباراة في بطولات مختلفة ، ليكون مجموع ما سجله من أهداف حوالي 73 ، كما شارك في صنع 43 تمريرة الى زملائه .

من هو أليكس تيكسيرا ؟

هو لاعب برازيلي لعب في كلا من فاسكو دا غاما ، ثم في نادي شاختار دونيتسك الاوكراني ، ثم في نادي سونينغ الصيني

ولد ألكيس في يوم 6 يناير من عام 1990 م ، في مدينة دوق دي كاكسياس.

اسمه بالكامل هو Alex Teixeira Santos .

يبلغ طول ألكيس تيكسيرا حوالي 1.73 م ، و وزنه حوالي 70 كجم .

في عام 2014 تزوج ألكيس من ثايس كريستينا .

شارك في نادي فاسكو دا غاما و عمره حوالي 18 عام .

شارك في نادي شاختار دونيتسك خلال عام 2009 م ، في مركز ” لاعب وسط مهاجم “.

شارك أليكس في فريق المنتخب للأقل من 17 سنة

شارك ألكيس أيضا في فريق المنتخب للأقل من 20 سنة.

حصل ألكيس على جائزة أفضل لاعب في كاس العالم للشباب و هو يبلغ من العمر 21 عاما.

حصل ألكيس على أفضل صاحب كرة فضية في كأس العالم للشباب تحت ال 20 عامًا.

ينظر الكثيرين إلى ألكيس على أنه واحدا من الآمال القادمة للمنتخب البرازيلي في مجال كرة القدم

يلعب ألكيس كرة القدم على جانب الملعب معتمدًا في ذلك على سرعته العالية.

تابعونا لنوافيكم بكل جديد في صفقة اللاعب البرازيلي ألكيس تيكسيرا مع نادي الهلال السعودي .