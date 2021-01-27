أمانة المنطقة الشرقية تكرم فريق في الخدمة التطوعي

دوت الخليج : هاني الطويل – الدمام

كرّم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بمكتبه اليوم الاثنين، بحضور رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، والمشرف العام على مركز الإبداع البلدية بالأمانة الأستاذة

مها الوابل و مدير اعلام الامانه الاستاد/محمد الصفيان ومدير العلاقات الاستاذ/ فالح راجس الدوسري

، فريق ”في الخدمة“ التطوعي ممثلا في قائدة الفريق الاعلاميه/مريان طاهر الصالح

ورئيس مجلس ادارة الفريق والدها الاستاذ/طاهر محمود الصالح و الرئيسه التنفيذيه للفريق الاستاذه/ ماجده ابوفور

وعضو مجلس الاداره /مرتضى الخميس

وعضو مجلس الادارة /وهب ابو السعود

نظير ما قدمه من خدمات الشراكه مع الامانه ونظرا لتميزه في جميع المبادرات والفعاليات التي قدمها لخدمة الوطن.

كما سيشارك في مبادرة ”شيل كيستك ونظف ديرتك“، والتي ستطلقها الأمانة يوم السبت القادم في كورنيش الواجهة البحرية بالخبر.

وثمّن أمين الشرقية الجهود التي يبذله الفريق في مجال الأعمال التطوعية.

ونوه أن المنطقة تزخر بالكثير من الكفاءات الشابة التي تسعى للمشاركة بكافة المجالات التطوعية والمجتمعية لخدمة الوطن، والتي من شأنها تعزيز قدرة المتطوع على التعامل مع مختلف المبادرات، ونشر ثقافة المسؤولية لدى أفراد المجتمع.

وقدم شكره للفريق لما قدموه من مساهمات مجتمعية فعالة في المنطقة، والتي لاقت استحساناً واضحاً، وهذا يؤكد الهدف الرئيس من رسالة الفريق، والذي بدوره يضع الأثر والتكامل فيما بين الأمانة وأفراد المجتمع.

كما شكر مدير بلدية محافظة القطيف سعادة المهندس/ محمد الحسيني الفريق لتميزه

وحثهم على بدل المزيد لخدمة المنطقه.

وبالمقابل قدمت الاعلاميه مريان الصالح جزيل الشكر والتقدير لمعالي الامين ومدراء الادارات الذين كانو متواجدين لتكريم الفريق على هذه اللفته الكريمه منهم حيث عبرت عن سعادتها قائلة ان هذا التكريم هو بمثابة حافز مشجع لها ولاعضاء فريقها لبدل المزيد من العطاء لخدمة هذا البلد الغالي وابنائه

والجدير بالذكر ان فريق في الخدمة التطوعي هو فريق مرخص تحت مظلة جمعية العمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية