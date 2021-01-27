شركة المطاحن الثانية تطلق منتج “فينه”

تحت رعاية معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب

دوت الخليج – الرياض : منال منصور الغلث

تحت رعاية وبحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس وبحضور الرئيس التنفيذي المهندس عبد الرحمن الرويتع أطلقت شركة المطاحن الثانية منتج “فينه” الجديد في حفل اقيم مساء يوم الثلاثاء 26 يناير الحالي بقاعة كراون بلازا الواحة بالرياض.

وسط حضور ودعوة حشد من المهتمين والمتخصصين في التغذية والإعلاميين وبتواجد عدد من الطهاة السعوديين والسعوديات المتميزين في المجال مثل الشيف راكان ضحى العطيشان والشيف محمد المري ، حيث تم تعريف الحضور الكريم بخصائص منتج “فينه”، والإجابة على كافة التساؤلات بشأنه.بدأ الحفل في تمام الساعة الثامنه مساءا و قدمته الإعلاميه مجدولين سامي.

ومنتج “فينه “هو احد منتجات الدقيق الأبيض معزز بفيتامين “د” لأول مره على مستوى المملكة، و تعد شركة المطاحن الثانية من اهم الشركات الوطنية الرائدة التي لها دور بارز في تحقيق التنمية الاقتصادية و توفير احتياجات المواطنين بأهم السلع الغذائية بالمملكة العربية السعودية و هي الدقيق و مشتقاته.

وقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن الثانية المهندس عبد الرحمن الرويتع بهذه المناسبة قائلا “اننا في شركة المطاحن الثانية نؤمن بأن الابتكار هو عنصر مهم من عناصر النجاح، لذلك شرعت الشركة في انتاج منتج جديد يساعد على توازن الكالسيوم والفسفور في الجسم والمهم للنمو والتطور الطبيعي للعظام والاسنان ودعم وتعزيز لمناعة الجسم وهو دقيق” فينه”المدعم بالفيتامين” د”.

وأضاف” انه انطلاقا من دور شركة المطاحن الثانية في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة العربية السعودية من خلال إنتاج الدقيق وتعزيزاً لمنظومة الغذاء الصحي فقد تم إطلاق منتج مدعم بفيتامين (د) حسب مواصفة هيئة الغذاء والدواء وبحكم الأعراض المتعددة لنقص فيتامين (د) في المملكة مثل مرض هشاشة العظام ونقص كثافتها ويشكل ما نسبته 37.8% و28.2% بين الرجال والنساء الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً”.

واختتم قائلا “اننا نحن نواصل تعزيز منتجاتنا الغذائية في السوق وانفاذاً لدورنا الفعال كأحد اهم شركات انتاج الدقيق ومشتقات القمح وتأكيداً لالتزامنا بدعم استقرار أمننا الغذائي التي نساهم من خلالها في توفير منتجات غذائية ذات جودة وقيمة صحية عالية”.

الجدير بالذكر أن شركة المطاحن الثانية هي احدى أكبر شركات برنامج تخصيص مطاحن الدقيق الخاص بالمؤسسة العامة للحبوب المنبثق من برنامج التخصيص وهو احد برامج تحقيق رؤية المملكة (2030). انطلقت العمليات التشغيلية للشركة في بداية عام 2017 م على مستوى المملكة في ثلاث مناطق وهي الرياض وحائل وجازان.