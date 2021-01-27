نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكة تعلن "غدا" التعامد الأول للقمر على الكعبة المشرفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجمعية الفلكية بالمملكة العربية السعودية اليوم، بيانا أوضحت فيه أن القمر سيصل إلى لحظة البدر المكتمل بزاوية 180درجة من الشمس عند الساعة 10:16 مساءً بتوقيت السعودية،ويكون بذلك أكمل نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر.

وأشار البيان إلى أنه "يتبع ذلك وصول القمر لحظة التعامد عند الساعة الثانية عشرة و43 دقيقة و34 ثانية بعد منتصف الليل، ويكون القمر مضاء بالكامل بنسبة (99.9%) وعلى مسافة 381.125 كيلومترًا"، وبعد التعامد سيظل القمر مرئيًا في السماء لبقية الليل حتى يغرب مع شروق شمس يوم الجمعة.



وأضاف البيان: يعتبر منتصف الشهر القمري التوقيت المثالي لرصد الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير، خلافًا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس. هذه الفوهات المشعة هي عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات. ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين".