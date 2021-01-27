نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الهوية خطوة بخطوة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد تتعرض الحكومات أو حتى الأفراد إلى بعض الأزمات المالية في حياتهم، ويحتاجون لمن يقف معهم ويقدم لهم العون إما معنويا وماديا، لذا قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء صندوق التمويل العقاري وذلك في عام 1974 في مدينة الرياض، ثم بعد ذلك قامت بالتوسع في إنشاء فروع أخرى للصندوق توزعت على جميع مدن المملكة، وفي هذا الوقت فقد تعدى عدد الفروع إلى أكثر من 40 فرعا يقدموا المساعدات التمويلية للمشروعات العقارية أو أي مشروعات أخرى.

إن الأفراد أبدوا استحسانهم لإنشاء هذا الصندوق، حيث أنه يعتبر الممول الرئيسي لتمويل أي مشروع يهتمون به، ويعتبر هذا الصندوق من أكبر المؤسسات التمويلية داخل المملكة، وأيضا ييسر الحصول على القروض وتسهيل سدادها، وقد سهل الصندوق أيضا طريقة الاستعلام عن الخدمات التي يقدمها، وذلك عن طريق الدخول برقم الهوية والإستعلام عن صندوق التنمية، وأهم صندوق التنمية أيضا باستخدام الإنترنت للتسهيل على المواطنين والشركات الكبرى، وتوفيرا للوقت والجهد وتماشيا مع تكنولوجيا العصر.

خدمات صندوق التنمية العقاري:

قوم صندوق التنمية العقاري بمنح المواطنين السعوديين القروض اللازمة لهم من أجل بناء المسكن. منح المواطنين السعوديين أطول فترة سداد للقروض بدون فوائد وقد تصل المدة إلى 25 سنة. القرض الاستثماري وهو قرض يمنح للمواطن السعودي من أجل بناء مجمعات بها محلات ومجمعات للمواطنين. مساعدة كافة الأسر التي ليس لها دخل ثابت أو معدوم.

خطوات الاستعلام عن بنك التنمية في رقم الهوية:

يبدأ المستفيد بالدخول إلى الموقع الرئيسي لصندوق التنمية العقارية.

ثم اختيار خدمات إلكترونية وبعدها يختار خدمة المواطنين.

وعند الوصول لخدمة المواطنين يكون هناك أكثر من اختيار وعليه اختيار الاستعلام عن المستفيدين من الصندوق.

تظهر بعد ذلك صفحة بها بعض البيانات المطلوبة التي يجب عليه من ملؤها وأهمها الإسم وإدخال رقم الهوية الخاص به.

وبعد الضغط على تأكيد على الطلب، بعدها سيظهر له إما إذا كان قبل طلبه للقرض بالقبول أو الرفض.

كيفية التعرف على موعد الحصول على القرض:

أطلق صندوق التنمية خدمة تسمى إعرف دورك، ومنها سوف يتعرف المستفيد على دوره في الحصول على القروض، والإستفادة من خدمات الصندوق، فإذا كان هذا المستفيد تنطبق عليه الشروط التي وضعها الصندوق فسيحصل على التمويل أو القرض، وذلك يكون بعده إدخاله رقم الهوية للتعرف على قوائم المقبول أسماءهم لمنحهم القروض، لكن هناك بعض الخطوات الواجب تتبعها: