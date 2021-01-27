نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تجديد رخصة القيادة بالمملكة والرسوم الجديدة وأماكن وتكلفة الفحص الطبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تجديد رخصة السيارة ورخصة القيادة والشروط في المملكة للعام 1443، والتعرف على آلية تجديد لوحة السيارة القديمة وخطوات الحصول على رخصة قيادة كل ذلك أصبح يتم بشكل أليكتروني كبير وبشروط ميسرة سنتناول شرحها بالتفصيل في موضوعنا عن إجراءات تجديد رخصة القيادة 2021 وطريقة تجديد لوحة السيارة القديمة أو استخراج بدل تالف للوحة السيارة 2021 عبر رابط منصة أبشر الإلكترونية.

ما هي شروط تجديد رخصة القيادة

شروط تجديد رخصة القيادة 1443 تخضع عدد من الشروط الواجب توافرها لإتمام إجراءات تجديد الرخصة للمواطن أو المقيم أن يكون:

تجديد رخصة قيادة المواطن السعودي عن طريق الهوية وتكون غير منتهية.

تجديد رخصة قيادة الوافد عن طريق رخصة الإقامة وتكون غير منتهية.

القيام بتجديد الهوية للمواطن أو رخصة الإقامة للوافد فى حالة انتهائهم قبل التقديم على تجديد رخصة القيادة.

القيام بتسديد رسوم تجديد رخصة القيادة.

فى حالة وجود مخالفات مرورية يجب تسديد مخالفات المرور قبل تجديد الرخصة.

تجاوز الفحص الطبي بنجاح فى المراكز الطبية التابعة والمتعاقدة مع أدارة المرور.

كيفية تجديد رخصة القيادة 1443

طريقة تجديد رخصة القيادة بالمملكة تتم بشكل سريع عن طريق تجديد الرخصة في ابشر وذلك بخطوات سهلة لا تحتاج منك الذهاب إلي مكتب المرور ولمعرفة خطوات تجديد الرخصة عبر ابشر في السطور التالية:

تسجيل الدخول من خلال رابط منصة ابشر.

اختيار من رابط ابشر “ابشر أفراد“.

سيطلب منك الموقع إدخال اسم المستخدم أو يطلب رقم الهوية.

القيام بكتابة كلمة المرور الخاصة بك في منصة ابشر.

القيام بالضغط علي خيار ” تسجيل الدخول”.

اختيار من الصفحة الرئيسية الدخول إلي قائمة “خدماتي”.

الضغط على خيار “المرور”.

اختيار أيقونة “تجديد رخصة القيادة”.

اختيار الرخصة التي ستقوم بتجديدها.

ملئ البيانات في الخانات المتاحة.

تجهيز المستندات المطلوبة ورفعها بمنصة ابشر.

الضغط علي خيار “تأكيد البيانات”.

ويمكنك ربط حسابك بحساب ساهر المروري.

كم تبلغ قيمة رسوم تجديد رخصة القيادة

رسوم تجديد رخصة القيادة للوافد والمواطن تختلف رسوم التجديد لرخصة القيادة من الوافد للمقيم وتختلف رسوم الرخصة بحسب المدة التي تبدأ من سنة إلى عشر سنوات واليكم بيان رسوم تجديد رخصة القيادة فى السعودية للمواطن والمغترب:

قيمة رسوم تجديد رخصة القيادة 40 ريال سعودي للسنة الواحدة.

قيمة رسوم تجديد الرخصة 80 ريال لمدة سنتين.

قيمة رسوم تجديد رخصة القيادة 200 ريال لمدة خمس سنوات.

قيمة رسوم تجديد رخصة الوافد والمواطن لمجة عشرة سنوات 400 ريال سعودي.

كيفية الفحص الطبي لتجديد رخصة القيادة

يتضمن الفحص الطبي الذي أقرته إدارة المرور لتجديد رخصة القيادة توقيع الكشف على المواطن والوافد ويشمل الفحص الطبي الآتي:

الكشف الطبي على النظر وفحص العيون.

سحب عينة من الدم لتحليل المخدرات في الجسم.

سحب عينة من الدم لتحليلها والتعرف على الحالة المرضية للشخص.

الكشف على الأمراض المزمنة التي تمنع الحصول على الرخصة مثل السكرى وضغط الدم والأمراض القلبية.

فحص أمراض الدماغ والأمراض العصبية التي ستحرم المواطن من الحصول على الرخصة.

كشف الإدمان ودرجته.

تكلفة الفحص الطبي لتجديد رخصة القيادة للمواطن والوافد

مكان الفحص الطبي المعتمدة من قبل إدارة المرور والتي تم العاقد معها وأسعار الفحص الطبية لتجديد رخصة القيادة سنتناوله فى السطور التالية:

تكلفة الفحص الطبي لتجديد رخصة القيادة فى مستشفى الهدى بمكة المكرمة يبلغ 80 ريال سعودي.

تكلفة الفحص الطبي لتجديد رخصة القيادة فى مستشفى جدة الأهلي يبلغ 100 ريال سعودي.

تكلفة الفحص الطبي لتجديد رخصة القيادة فى مستشفى التونسي فى مكة المكرمة يبلغ 130 ريال سعودي.

تكلفة الفحص الطبي لتجديد رخصة القيادة فى مستشفى السعودي الألماني يبلغ 300 ريال سعودي.

تكلفة الفحص الطبي لتجديد رخصة القيادة فى مستشفى الجزيرة فى الرياض يبلغ 250 ريال سعودي.

تكلفة الفحص الطبي لتجديد رخصة القيادة فى مستشفى الحبيب فى الرياض يبلغ 241 ريال سعودي.

تكلفة الفحص الطبي لتجديد رخصة القيادة فى مجمع دوائك يبلغ 150 ريال سعودي.

تكلفة الفحص الطبي لتجديد رخصة القيادة فى عيادات الفيحاء يبلغ 150 ريال سعودي.

تكلفة الفحص الطبي لتجديد رخصة القيادة فى مستوصف آل مترك يبلغ 100 ريال سعودي.

أماكن ومستشفيات الفحص الطبي لاستخراج وتجديد رخصة القيادة

يوجد أكثر من 600 مركز طبي ومستشفى على مستوى المملكة يمكن من خلالها أجراء الفحص الطبي لتجديد واستخرج رخصة القيادة للمواطن والوافد وأسعار الفحص الطبية لرخصة القيادة كما ذكرناها في اعلي المقال واليكم بعض مستشفيات الفحص الطبي لاستخرج الرخصة في المملكة:

( مستشفيات القوات المسلحة بالخرج – الإدارة الطبية بجامعة الملك عبد العزيز – الوطنية للخدمات الطبية – العيادات الملكية لخادم الحرمين الشريفين – اللجنة الطبية العامة بالأحساء – المجمع الطبي العام بجده – المدينة الطبية بجامعة الملك سعود – المركز الطبي التشخيصي بالرياض – المستوصف الوطني بحائل – المستوصف الوطني بنجران – جامعة المالك خالد في مدينة أبها – مجمع أماس بمدينة سكاكا – مجمع الرحمة بمدينة الدمام – مجمع اللؤلؤ بالجبيل – مجمع الشفاء بعفيف – مستشفى سليمان الحبيب بالريان – مستشفى المزاحمة – مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر ).