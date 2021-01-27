تمويل العمل الحر نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية يصل غلى 60 ألف ريال سعودي

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عمر شويل - جدة تمويل العمل الحر “تمويل نفاذ” من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث أعلن بنك التنمية عن فتح باب المرحلة الثانية من تويل نفاذ للأعمال الحرة، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية دومًا لقروض والمنتجات التمويلية للمواطنين وذلك من أجل تخفيف أعباء الحياة، ويتميز البنك عن قدرته على توفير وتيسير القروض والتمويلات الشخصية، ويقدم البنك تمويل العمل الحر نفاذ للمواطنين العاطلين الذين قذ توقف عملهم لسبب ما حيث يصل قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية إلى 60 ألف ريال سعودي نقدًا.

بنك التنمية الاجتماعية تمويل العمل الحر

نفاذ بنك التنمية الإجتماعية من التمويلات الميسرة التي يقدمها البنك للمواطنين السعوديين ومن أجل الحصول على قرض نفاذ للعمل الحر يجب تطبيق جميع الشروط والأحكام التي يقرها البنك فضلاً عن أن القرض ذو أقساط ميسرة وطويلة الأجل حيث تصل إلى خمس سنوات، كما أن القرض يتم الحصول عليه فور الانتهاء من جميع البيانات والمعلومات التي يجمعها البنك عن العميل، وأصبح الآن عملية الحصول على قرض العمل الحر من نفاذ أسهل بكثير حيث يمكن التقديم عليه إلكترونيًا من المنزل.

مزايا قرض نفاذ

قرض نفاذ بنك التنمية الاجتماعية هو قرض بدون فوائد.

يمكن لأي مواطن سعودي الحصول على القرض بسهولة.

يصرف القرض للعميل دون أي رسوم مالية.

قرض نفاذ ممتاز لتشجيع الشباب في المملكة العربية السعودية على العمل.

يوفر بنك التنمية الاجتماعية تمويل نفاذ من مبلغ يبدأ من 60 ألف ريال إلى مبلغ 150 ألف ريال سعودي.

يستهدف تمويل نفاذ للعمل الحر فئة العاطلين بشكل خاص وجميع المواطنين بشكل عام.

يمكن لأصحاب العمل الحكومي أو الخاص الاستفادة من تمويل نفاذ.

شروط تمويل نفاذ العمل الحر