نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطوات الصحيحة لتقديم طلب الحصول على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخطوات الصحيحة لتقديم طلب الحصول على قرض العمل الحر أو تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية، والذي يصل إلى 60 ألف ريال ويقدمه البنك لمن يقل راتبه عن 14 ألف ريال وللعاطلين عن العمل، وللراغبين في العمل الحر بغرض تطوير وتنمية العمل الذي ينتمون إليه، وقد منح بنك التنمية الاجتماعية للمواطنين السعوديين فرصة رائعة يمكنهم من خلالها رفع إنتاجيتهم ومهارتهم وخبراتهم، حيث يهدف بنك التنمية الاجتماعية إلى تطوير وابتكار مجموعة من المنتجات التمويلية لخدمة هذه الفئة المستفيدة، ولا يُعد تمويل العمل الحر هو الأول من نوعه الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية إنما يُقدم عدة برامج منها التمويل مُتناهي الصغر، التمويل النقدي، والتمويل العيني.

تقديم طلب الحصول على قرض العمل الحر بنك التنمية الاجتماعية

يتم الدخول على موقع التنمية الاجتماعية ثم يتم تسجيل الدخول عبر خدمة النفاذ الموحد، وذلك عبر إدخال رقم الهوية في الخانة الأولى ثم إدخال الرقم السري في الثانية، ثم يتم إدخال الرمز المرئي والضغط على تسجيل دخول، وبعد التحقق من بياناتك سيتم تسجيل دخولك على موقع بنك التنمية الاجتماعية، ولكي تتمكن من تقديم طلب الحصول على قرض جديد قم باختيار إضافة طلب جديد عبر الصفحة الرئيسية، ثم قم باختيار طلب الحصول على تمويل جديد.

خطوات طلب تمويل نفاذ

لتقديم طلب الحصول على قرض العمل الحر أو تمويل نفاذ، يتم إختيار ( مُنتجات العمل الحر ) من داخل طلب الحصول على تمويل جديد، ثم إختيار الاختيار الأول وهو الخدمات التخصصية ثم قم باتباع الخطوات التالية:

عليك تحديد اسم أو عنوان الفرع الأقرب لمحل سكنك والذي ستحصل على القرض منه ثم الضغط على موافقة. عليك ملء البيانات والتي تشمل حالتك الاجتماعية ورقم وثيقة العمل الحر والتي تظهر تلقائيا. عليك تحديد مجال عملك الذي ستحصل على القرض لاستثماره به، وفي حالة لم يكن متوفر داخل القائمة المعروضة يتم إختيار غرض شخصي، ثم عليك كتابة وصف مُختصر لهذا المجال. يتم إدخال البيانات الخاصة بعنوانك عبر إدخال اسم الحي واسم المدينة وبيانات العنوان الوطني، حيث أنه من ضمن شروط الحصول على قرض العمل الحر أن يسبق للشخص التسجيل لدى خدمة العنوان الوطني.

يلزمك بعد ذلك أن تقوم بإدخال بيانات الوظيفة سواء موظف حكومي أو متقاعد أو غير ذلك، وفي حالة الطالب أو المُتسبب يشترط وجود كفيل في القرض بألا يكُن عليه أي مديونيات، ثم يتم إدخال بيانات المؤهل العلمي من إسم المؤهل والتخصص وجهة الدراسة ومدة الدراسة وتاريخ الحصول على الشهادة، ثم بعد الإجابة على كافة الأسئلة والموافقة على التعهُد يتم الضغط على حفظ.

ستفتح بعد ذلك صفحة جديدة في رحلتك للحصول على قرض نفاذ من بنك التنمية عليك إدخال بيانات الكفيل بها، أو بيانات جهة العمل في حالة عدم الحاجة لكفيل عبر إدخال اسم الإدارة واسم العمل، وبعد إدخال جميع البيانات والضغط على حفظ يتم تحديد قيمة التمويل التي تريد الحصول عليه مع مراعاة اختلاف القسط الشهري حسب كل مبلغ، ثم يتم طباعة نموذج التعهُد والكفالة وختمه من جهة العمل الخاص بك في حالة لم تحتاج لكفيل، أما إذا كان هناك حاجة لكفيل فيجب عليه الدخول على الحساب الخاص به في بنك التنمية الاجتماعية والموافقة على الطلب الخاص بك للحصول على القرض، ثم يتم تجميع الأوراق والذهاب في الموعد الذي تم تحديده من قبل البنك للحصول على تمويل نفاذ أو قرض العمل الحر.