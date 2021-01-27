نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة مشاهدة صور المخالفة المرورية وتقديم طلب الاعتراض عليها عبر منصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الاطلاع على صور المخالفة المرورية قبل الاعتراض عليها عبر منصة أبشر، وما هي الخطوات الصحيحة لتقديم طلب الاعتراض على المخالفة المرورية؟، أصبح اليوم بإمكانك خدمة نفسك من المنزل فقد أتاحت المملكة لمواطنيها خدمات إلكترونية رائعة، حيث تقدم منصة أبشر الكثير من الخدمات تستهدف حتى الآن ما لا يقل عن 17 مليون شخص كمُستخدم موثق، ولأن العديد من المواطنين والمقيمين يرغبون في رؤية صور المخالفة المروية للتأكد من وقوعها بالفعل، وتسجيل اعتراض على المخالفة بكل سهولة في حال إذا لم تتأكد المخالفة من خلال الصورة، فسوف نوضح لك اليوم عزيزي الزائر الطريقة الصحيحة للإطلاع على صور المخالفة المرورية وتقديم طلب الاعتراض عبر أبشر.

طريقة الاطلاع على صور المخالفة المرورية عبر أبشر

حتى تتمكن من الاطلاع على صور المخالفة المرورية يلزمك عرض كافة تفاصيل المخالفة، وذلك عبر الدخول على موقع أبشر ثم تسجيل الدخول عبر إدخال اسم المُستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور، ومن خلال الضغط على الخدمات الإلكترونية ستظهر عدة خدمات يتم إختيار ( خدماتي ) ثم ستظهر عدة إدارات للتواصل معها هي الجوازات، المرور، توصيل الوثائق بالبريد، الأحوال المدنية، الأمن العام، وزارة الإسكان، الخدمات العامة، خدمات النيابة العامة، وزارة الحج، عليك إختيار ( المرور ) ثم اتباع الخطوات التالية:

قم بالضغط على الاعتراض على المخالفات المرورية سواء من الرصد العالي أو ساهر. يمكنك تسجيل الاعتراض في غضون 30 يوم من تاريخ المخالفة وتستطيع تقديم اعتراض على المخالفة مرة واحدة فقط. عليك تحديد المخالفة عبر الضغط على رقم المخالفة وستظهر حالة المخالفة. قم بالضغط على عرض وسوف تظهر جميع التفاصيل الخاصة بالمخالفة، ومن ثم يمكنك مشاهدة الصورة الخاصة بالمخالفة المرورية ويمكنك تكبيرها.

طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية عبر أبشر

لتقديم اعتراض على المخالفة المرورية عليك إختيار سبب الاعتراض من بين الخيارات الموجودة أمامك أو كتابة سبب آخر، وتلك الخيارات هي مركبة تالفة، لا أملك المركبة، مركبة مسروقة، عدم إبلاغي بتسجيل مخالفة، عدم ارتكاب المخالفة، الإشارة المرورية عطلانه، لم أذهب للموقع الذي سُجلت فيه المُخالفة، لوحات المركبة مسروقة أو مفقودة، لست المفوض بقيادة المركبة، لست مُستخدم فعلي للمركبة، لا يوجد لوحات إشارية أو علامات أرضية بالموقع، حالة إسعافية، لم أتجاوز الإشارة المرورية، وبعد مشاهدة صورة المخالفة المرورية والموافقة على الشروط والأحكام، يتم الضغط على ذر تقديم اعتراض على المخالفة.