نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتأكيد الأمم المتحدة.. إيران تسلح ميليشيا الحوثي (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يوما بعد يوم يتأكد المجتمع الدولي من تورط إيران في دعم الإرهاب، وفي تأكيد أممي جديد على تورط إيران بدعم ميليشيات الحوثي في اليمن، عرض تقرير على مجلس الأمن الدولي أكد أن إيران تمد الحوثي بالأسلحة والصواريخ.

أشار التقرير إلى أنه هناك كمية متزايدة من الأدلة التي تثبت تورط إيران، وكذلك أكد التقرير الأممي ما أشارت إليه وزارة الداخلية اليمنية بأن نظام الصواريخ الحوثية يقف وراءه خبراء إيرانيون ويدخل إلى اليمن عن طريق تهريب الصواريخ مجزأة وتركيبها في صنعاء عن طريق خبراء، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

ولفت التقرير أيضا إلى أن دعم إيران للميليشيات ليس فقط في اليمن، بل في العراق ولبنان أيضا.