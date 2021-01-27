نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام الصندوق العقاري الجديدة لعام 2021 في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام الصندوق العقاري الجديدة لعام 2021 في المملكة العربية السعودية كثر التساؤل حول ما هو نظام الصندوق العقاري الجديد ومن اكثر الأسئلة التي تم تداولها المواطنين في السعودية في الأيام الأخيرة وذلك بعد بعد ما اعلن مجلس الوزراء في مجلسه المنعقد في شهر نوفمبر على الموافقة على إصدار النظام الجديد وذلك ليحل محل النظام القديم أو الذي النظام الذي يعملون به حاليا وتعتبر أهمية التعرف علي تفاصيل النظام الجديد يتلخص يا أم القطاع العقاري هو احد القطاعات الحيوية المؤثرة في حياه المواطنين بشكل عام ومباشر.

تعرف علي صندوق التنمية العقاري في المملكة العربية السعودية

تم إنشاء في المملكة العربية السعودية في سنه 1394 هجريا وذلك في مدينه الرياض بناء علي تنفيذ الأمر الملكي و يعد النشاط الأبرز للصندوق هو ما نطرحه الآن وهو تقديم القروض العقارية للمواطنين السعوديين وذلك من اجل معاونتهم على امتلاك الوحدات السكنية الخاصة بهم وقد إنشاء هذا الصندوق براس مال بلغ 250 مليون ريال في وقت إنشاءه ووصل إلى 82769000000 ريال سعودي و منذ البداية كان النشاط لصندوق عباره عن تقديم القروض العقارية للأفراد فقط بغرض السكن فيها وبعد ذلك تم توسيع نشاط الصندوق يقدم خدمات للأفراد والمؤسسات بهدف عمل المشروعات العقارية المخصصة للاستخدام السكني أبو التجاري وقد ساهم الصندوق بعد ذلك في بناء الكثير من ألمنشاءات والوحدات السكنية التي بلغ عددها ما يزيد عن نصف مليون وحده سكنيه في معظم مناطق ومدن المملكة العربية السعودية.

ما المقصود بنظام الصندوق العقاري الجديد

مجلس الوزراء السعودي موافقه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود على صندوق التنمية العقارية الجديد الذي حل محل نظام القديم وهو النظام المعمول به في الوقت الحالي وسيتم العمل بالنظام الجديد فور نشره في الجريدة الرسمية مباشرة .

بعد ذلك إذاعة وزير الإسكان السعودي ماجد بن عبد الله بقى لنا هذا النظام الذي وافق عليه مجلس الوزراء بقى لنا النظام الجديد سوف ينقل سوق العقارات في المملكة إلى افضل ما هو عليه حيث أن الهدف من هذا القرار هو تقديم التسهيلات المقدمة للأسر الحكومية وذلك من اكل تملك الوحدات العقارية.حيث وجهه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الاهتمام الكبير بقطاع العقارات وذلك ما يصب في مصلحه المواطن السعودي وأيضا مهتمه بتقديم الخدمات التي تتماشى مع كافه شرائح المجتمع السعودي.

مميزات نظام الصندوق العقاري الجديد:

هناك العديد من المميزات الموجودة في نظام الصندوق العقاري الجديد ، ومن أهم المميزات هي :