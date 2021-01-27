نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الإقامة وكيفية الإبلاغ عن الوثائق المفقودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عبر أبشر الاستعلام عن الإقامة والتحقق من صلاحية وسريان البطاقة، واحدة من أهم الخطوات المقدمة من وزارة الداخلية السعودية للمقيمين والوافدين، وقد قامت الوزارة بتخصيص موقع إلى نظام أبشر بعد أن كان في الماضي يتم الوصول للخدمات الإلكترونية من موقع الوزارة الرسمي، واستحدثت المديريات التابعة للوزارة المزيد من الخدمات الرقمية التي يتم تقديمها بناء على توجهات رؤية المملكة لعام 2030، والتحول إلى عالم التعاملات الرقمية المتطور، الذي يسهل على أي شخص إنهاء طلب من أي مكان يتواجد فيه، منزل سيارة شركة، أي موقع نهاراً او في المساء دون الالتزام بساعات عمل.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

الأحوال المدنية وهي الجهة المختصة باستخراج الوثائق الشخصية من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة الإقامة، تقدم عبر نظام أبشر عدة خدمات مهمة، منها الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الحدود او رقم إقامة الوافد أو الموظف، على حسب الحالة وما هو متاح استقباله من بيانات لتنفيذ الخدمة، وتأتي أهمية الخدمة في أنها من الأمور التي نص عليها القانون، حيث يتوجب على أي وافد إلى المملكة، أن يكون له إقامة نظامية إن كان تواجده للعمل أو المعيشة لفترات طويلة، بخلاف الزيارة التي يتم تنظيمها لوقت محدد مثل رحلات العمرة والحج، والسياحة، وطريقة الاستعلام عن الإقامة في الماضي كانت بدون تسجيل دخول على الخدمات الإلكترونية، حيث كان يستطيع أي شخص كتابة رقم الإقامة ورمز التحقق، ويتعرف بعدها عن مدى صلاحية البطاقة التي يحملها.

الآن أصبح من اللازم الدخول على موقع أبشر، والحصول على حساب للمواطن أو المقيم، حتى يمكنه الدخول إلى بوابة الخدمات، واختيار الخدمة على حسب القطاع، ثم كتابة ما يلوم من بيانات للاستعلام، وستظهر له التفاصيل التي يبحث عنها، وقد سعت الوزارة إلى أن يكون نظامها سهل الاستخدام ويتسم بالبساطة في المعاملة.

التبليغ عن وثيقة مفقودة

حالة واردة الحدوث، قد يفقد مواطن أو مقيم بطاقة الهوية أو الإقامة، وهنا يجب الإبلاغ عن البطاقة المفقودة للجهات الرسمية، حتى لا يساء استخدامها، ويتمكن من استخراج واحدة جديدة، وقالت الأحوال انه بمجرد الإبلاغ، يتم وقف البطاقة المفقودة، ويجب تقديم طلب استخراج بدل فاقد.