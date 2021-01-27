نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط سيارات تويوتا فورتشنر وتويوتا راش من عبداللطيف جميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا تزال عروض تقسيط سيارات تويوتا 2021 من شركة عبداللطيف جميل للتمويل في السعودية سارية خاصة على سيارات تويوتا فورتشنر وكذلك تويوتا راش موديل 2021 في الوقت الذي تتواصل فيه عروض شركة تويوتا لتلبية احتياجات الباحثين عن أفضل عروض تقسيط السيارات ، حيث تعد شركة جميل للتمويل واحدة من أهم الشركات التي تقدم تمويل شراء سيارة جديدة خاصة مع تنوع الماركات العالمية التي ترد إلى الشركة بوصفها وكيلا لها في السعودية وهذا يوفر على المشتري الكثير من الوقت وعناء البحث عن شركة تمويل ثم البحث عن وكيل أو معرض يشتري منه السيارة .

عروض تقسيط سيارات تويوتا فورتشنر

تشمل عروض تقسيط تويوتا فورتشنر موديل 2021 طراز جي اكس 2 دفع ثنائي فقط ولا يشمل فئة الدفع الرباعي حيث يصل القسط الشهري إلى 1909 ريال سعودي في الشهر ويتم احتساب مدة التقسيط بواقع 60 شهرًا مع معدل نسبة سنوي في حدود 16 % من سعر تويوتا فورتشنر موديل 2021 نقدًا.

على أن يتم التقسيط بنظام التأجير التمويلي فقط حتى نفاذ الوحدات التي تمتلكها الشركة أو نهاية شهر يناير 2021 أيهما أقرب أخذًا في الاعتبار أن الدفعة الأخيرة قد تصل إلى 40 % من السعر كما أن الدفعات الشهرية والنسبة السنوية قد يطرأ عليها أي تغيير وفقًا لسياسة الشركة.

عروض تقسيط سيارات تويوتا راش

وبنفس الشروط السابق تقريبًا يتم تمويل شراء تويوتا راش موديل 2021 من شركة عبداللطيف جميل للتمويل مع قسط شهري في حدود 1166 ريال تقريبًا على أن يشمل هذا العرض فئة تويوتا راش ستاندر فقط وبمعدل نسبة سنوية يصل إلى 16.10 %، ويتم التقسيط كذلك على أساس 60 شهرًا ويمكن بطبيعة الحال تقليص مدة التقسيط حسب إمكانيات العميل.

طريقة تقسيط سيارات تويوتا

للاستفادة من عروض تمويل شراء سيارة جديدة من عبداللطيف جميل للتمويل يجب اتباع الخطوات التالية :