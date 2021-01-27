نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وشروط التسجيل في قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعي 1442 والفئات المستهدفة للحصول على التمويل من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات وشروط التسجيل في قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعي 1442 والفئات المستهدفة للحصول على التمويل من بنك التنمية الاجتماعية، قدم بنك التنمية الاجتماعية المرحلة الثانية في التقديم لقرض العمل الحر لعام 1442 كما أوضح بنك التنمية الاجتماعية أن هناك شروط يجب اتباعها للحصول على قرض العمل الحر، كما أن بنك التنمية الاجتماعية يسعى إلى زيادة الرخاء الاقتصادي السعودي، ويسمح بنك التنمية الاجتماعية إلى العمل الحر للعملاء وتمويلهم بتمويلات كبيرة تساعدهم في خوض تجربة العمل الحر . كيفية التقديم تمويل العمل الحر وخطوات وشروط التسجيل في قرض العمل الحر يستطيع من خلاله العميل الحصول على التمويل من خلال دفع رسوم رمزية وهناك خطوات يجب اتباعها للحصول على تمويل العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية :- أولاً يجب على العميل الدخول على موقع بن التنمية الاجتماعية .

توجد كلمه منتجاتنا في اعلي الصفحة نضغط عليها ونختار كلمة تمويل العمل الحر .

عند الضغط عليها سوف تظهر صفحة أخرى التي من خلالها سوف نختار نوع التمويل الموارد الحصول عليه سواء كان تمويل النقل التشاركي أو تمويل متناهي الصغر أو تمويل تمويل نفاذ .

وعند اختيار نوع التمويل سوف تظهر صفحة أخرى نختار منها كلمة التقديم الإلكتروني .

ويجب على العميل استكمال الخطوات المطلوبة في التقديم ومن خلال التقديم سوف تظهر النفاذ الموحد وسف يتم فحص لطلب العميل .

وهناك بعض المستندات يجب إدخالها مثل رقم الجوال ورقم الحساب الخاص بالعميل، كما يجب كتابة رقم الهوية الوطنية للعميل .

وعند مراجعة البنك للمستندات المقدمة سوف يرسل رسالة للعميل على البريد الإلكتروني الخاص بالعميل وبعد الانتهاء من مراجعة البيانات والتأكد من صحة سلامتها سوف يتم المعالجة العملية المالية وسوف يتم وضع المبلغ في حساب العميل . حدود التمويل لمستفيدي العمل الحر التمويل لمستفيدي العمل الحر، 60 ألف ريال سعودي هو المبلغ النقدي لتمويل العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية وذلك على حسب الملاءة المالية .

150 ألف ريال سعودي هو التمويل العيني فيصل من بنك التنمية الاجتماعية .

ولكي يتم صرف تمويل العمل الحر يجب دفع رسوم رمزية وقد يتم احتسابها من قيمة التمويل .

وهناك رسوم رمزية تخصم أيضاً للحصول على تمويل العمل الحر من العاطلين والمعاقين وفئات الضمانين . الفئات المستهدفة من تمويل الأعمال الحرة من بنك التنمية الاجتماعية هناك بعض فئات مستهدفة للحصول على تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية وهم :-

يشمل هذا التمويل كافة العاطلين عن العمل الذين ليس لهم راتب .

ويشمل أيضاً التمويل الموظفين الذين مرتباتهم اقل من 10 الف ريال سعودي في مسار الخدمات التخصصية .

الموظفين الذين رواتبهم اقل من 5 آلاف ريال سعودي من مسار النقل الاشتراكي .

كما يشمل أيضا التمويل الفئات الغير مخدومة من منصات التمويل التقليدية . ما هي شروط تمويل العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية هناك بعض الشروط يجب توافرها للحصول على تمويل الأعمال الحر من بنك التنمية الاجتماعية وهذه الشروط هي :- يجب أن يكون العميل المتقدم سعودي الجنسية .

هناك ضمان يجب أن يقدمه الشخص المتقدم للحصول على التمويل .

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية سواء كان رجل أم امرأة.

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة .

يجب على العميل المتقدم للحصول على القرض قد اجتاز الفحص الائتماني .

يجب على المتقدم أن يكون انهي حوالى شهر من اخر قرض تم الحصول عليه من بنك التنمية الاجتماعية .

يجب أن لا تتجاوز مدة انتهاء القرض اكتر من 40 شهراً . للاستعلام عن القرض في بنك التنمية الاجتماعية لمعرفة الكثير من المعلومات عن قرض العمل الحر والاستعلام عن شهادة العمل الحر يجب التواصل مع خدمة العملاء وذلك من خلال الأرقام التالية 920008002 – 199099

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