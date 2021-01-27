خطوات تجديد إقامة عامل من مكتب العمل 2021 وخطوات تجديد تصريح العمل

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عمر شويل - جدة خطوات تجديد إقامة عامل من مكتب العمل 2021 يهتم العامل به كثيرا لمعرف متى يجب تجديد الإقامة من مكتب العمل، واصبح تجديد الإقامة الكتروانيا لتسهيل الكثير على العامل في تجديد الإقامة، ويجب تجديدها لعدم التعرض للمساله القانونية أو الغرامة أو الترحيل من الدولة ويتم التجديد سنوية حتى يتمكن من ممارسة العمل في المملكة، وتعد الإقامة مستند رسمي أو وثيقة من وزارة الداخلية للإقامة في المملكة ويقوم العامل بدفع رسوم تجديد الإقامة ويجب معرفة شروط تجديد الإقامة التي أقرتها المديرية العامة للجوزات والتأكد من صلاحية الإقامة قبل انتهائها والتجديد في ميعاده.

خطوات تجديد إقامة عامل من مكتب العمل 2021

يجب علي العامل تقديم طلب تجديد رخصة إلى كفيله. يتم تقديم الطلب لمكتب العمل إلكترونيًا. ثم يحصل العامل على رقم دفع لدفع القيمة من تصريح العمل. ويدفعها الكفيل إذا كان الاتفاق بين العامل وصاحب العمل هو أن معدلات التجديد ضمن اختصاصه . بعد دفع الرسوم المقرر يتوجه العامل إلى المديرية العامة للجوازات لتجديد إقامته بعد دفع رسوم تجديد الإقامة السنوية.

خطوات تجديد تصريح العمل لتجديد الإقامة

الدخول إلى الموقع الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. اختيار خدمات الوزارة الضغط فوق دليل الخدمة. اختيار إصدار / تجديد تصاريح العمل. الضغط على بدء الخدمة. قم بتسجيل الدخول إلى موقع الخدمات الإلكترونية. اختيار خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل. اختيار العامل الذي تريد تجديد رخصته.

الضغط على إرسال. سجل رقم الدفع الذي يظهر على الصفحة. دفع رسوم تجديد تصريح العمل.

رسوم تجديد اقامة العامل

يجب أن يدفع العامل الرسوم المقررة لتجديد الإقامة وقد أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة أن قيمة الرسوم المقررة لتجديد إقامة العمال 650 ريالاً سعودياً. كل سنة، وشددت على ضرورة دفع الرسوم والبدء في إجراءات التجديد قبل انتهاء مدة الصلاحية لتجنب غرامة التجديد وفي حالة انتهاء الإقامة تكون الغرامة المفروضة على المقيم كالاتي:

إذا تأخر الوافد في تجديد إقامته لأول مرة يعاقب بغرامة قدرها 500 ريال سعودي بالإضافة إلى رسم التجديد المقرر.

إذا لم يجدد الوافد الإقامة في المواعيد المحددة للمرة الثانية تكون قيمة الغرامة المفروضة لعدم التجديد 1000 ريال سعودي

في المرة الثالثة التي لا يجدد فيها المقيم الإقامة في المواعيد المحددة يتم ترحيله خارج الدولة.

والجدير بالذكر إن يوجد العديد من الاستعلامات وخطوات تجديد الإقامة كمهلة تجديد الإقامة بعد الانتهاء 1442 وطريقة تجديد الإقامة الكتروانيا حيث اصبح كل الاستعلامات الكتروانيا وهذا ما تسعى ألية المملكة لتحقيقه بما يتماشى مع رويا 2030 المستقبلية للنهوض بالمملكة فى جميع خدماتها المتاحة.