نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستبعدين من التأهيل الشامل والشروط والمستندات المطلوبة للتسجيل في التأهيل الشامل في المقال التالي

عمر شويل - جدة المستبعدين من التأهيل الشامل وأهم الشروط والمستندات المطلوبة للتسجيل في التأهيل الشامل، حيث أن التأهيل الشامل يعتبر طوق نجاة للكثير من أصحاب الاحتياجات الخاصة، والذين لا يقدرون علي الاعتماد علي أنفسهم وخدمة أنفسهم، لذا عملت الحكومة علي توفير الخدمات لهم التي تعملي علي توفير الجهد والتعب عليهم، ومن بين هذه الخدمات والذي يعتبر أهمهم وكما ذكرنا بمثابة طوق نجاة لهم هو التأهيل الشامل، ولكن هناك من تم استبعادهم من التأهيل الشامل وهو ما سنقوم بتوضيحه اليوم المستبعدين من التأهيل الشامل وأهم الشروط والمستندات المطلوبة للتسجيل في التأهيل الشامل .

المستبعدين من التأهيل الشامل أولا تعريف التأهيل الشامل

تعبر خدمة التأهيل عن خدمة إلكترونية تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المملكة العربية السعودية علي أخذ حقوقهم الخاصة، كما تعمل علي توفير مختلف الخدمات لهم، وتقديم المساعدة لهم في الامتزاج بالحياة الطبيعية.

والخدمات التي تقدم لهم عن طريق خدمة التأهيل الشامل عبارة عن مبالغ مالية تدفع لهم كمساعدة لهم ويتم دفعها وتقديمها إليها وفقا لمجموعة من الشروط والمعايير التي تم وضعها من قبل الوزارة وتم الإعلان عنها ويجب أن يتم توفرها في الشخص حتي يتم الموافقة علي تقديم التأهيل الشامل له.

تقديم طلب إثبات خلع

من هم المستبعدين من التأهيل الشامل

تم تحديد بعض الشروط التي إذا توفرت علي أحد الأشخاص يتم استبعده من التأهيل الشامل وأهم هذه الشروط يمكن حصرها فيما يلي :

أن يختفي سبب العجز في الشخص المستفيد.

أن يتخطى الدخل الشهري للمستفيد عن أربعة آلاف ريال سعودي .

أن لا يقوم المستفيد بتسجيل البيانات أثناء الفترة التي تم وضعها من قبل الوزارة للتسجيل .

أن يستقر الشخص المستفيد وأسرته خارج المملكة.

أن يكون الشخص الذي يقوم بطلب المساعدة تخطي عمره ال45

أن يقوم الشخص المستفيد بإرسال خطاب بطلب تأكيد إلغاء الخدمة.

أهم شروط التأهيل الشامل .

أن لا يقل عمر الطالب للخدمة عن سنتين ولا يزيد عن 45 عاما.

في حالة أن يكون المتقدم للخدمة فوق عمر ال45 بنبغي أن يقدم إثبات أن الإعاقة وقعت قبل عمر ال45 .

أن لا تخطي راتب الشخص الأعزب عن 2500 ريال سعودي وإذا كان متزوج لا يزيد الراتب عن 3000 ريال سعودي .

أن يكون الشخص من الذين يتلقون إعانات شهرية .

أهم المستندات المطلوبة

من أهم الشروط أن يتقدم الشخص الراغب في الحصول علي المنحة إلي المركز حتي يتم فحصه من قبل الأطباء المتواجدين في المركز.

أن يتم توافر الهوية الشخصية وصورة منها .

أن يتم توافر أخر تقرير طبي للشخص يثبت به الإعاقة وتاريخها ويجب ألا يتخطى تاريخه عن عام واحد من التقديم.

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في حالة أن المتقدم موظف يجب إثبات تحديد الراتب.

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