نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العلاوة السنوية للمعلمين 1442| موعد النزول والقيمة وكيفية الاستعلام عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر يناير الجاري لعام 2021، تعمل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، على صرف العلاوة السنوية للمعلمين 1442هـ، لجميع المستحقين في مختلف الإدارات التعليمية بالمملكة، حيث من المفترض صرف المبلغ المستحق مع الانتقال إلى درجة وظيفية جديدة، جراء الجهد والعمل المستمر طوال العام الماضي، إذ تعد تقديرًا من حكومة المملكة للعاملين في القطاع التعليمي لما قدموه على مدار السنة الماضية، وفقًا لتقييمات الوزارة لأداء الموظفين.

العلاوة السنوية للمعلمين 1442

بالنسبة لقيمة العلاوة السنوية للمعلمين 1442 في المملكة، نوضحها في السطور التالية، خدمة للمعلمين والمعلمات في جميع أنحاء المملكة، إذ جاءت على النحو التالي:

حيث تبدأ بقيمة 300 ريال سعودي، من المستوى الأول لمساعد المعلم، والمعلم، ثم 500 ريال للمعلم الممارس، والمعلم المتقدم 540 ريالا، والمعلم الخبير 600 ريال. المستوى الثاني، وتبدأ فيه بقيمة 340 ريالا سعوديا، لمساعد المعلم، والمعلم، ثم 540 ريالا للمعلم الممارس، والمعلم المتقدم 580 ريالا، والمعلم الخبير 640 ريالا. المستوى الثالث، وتبدأ فيه بقيمة 360 ريالا سعوديا، لمساعد المعلم، والمعلم، ثم 540 ريالا للمعلم الممارس، والمعلم المتقدم 580 ريالا. المستوى الرابع، وتبدأ فيه بقيمة 380 ريالا سعوديا، لمساعد المعلم، والمعلم، ثم 540 ريالا للمعلم الممارس. شروط صرف علاوة آخر العام للمعلمين في المملكة

شروط الاستفادة من العلاوة السنوية

فيما حددت وزارة التعليم في المملكة، عددًا من الشروط التي يجب أن تتوفر في المعلمين والمعلمات، ليستفيدوا من هذه العلاوة، وجاءت تلك الشروط كالتالي:

مرور 10 سنوات على تواجد المعلم في الوظيفة الملتحق بها. حضور المعلم جميع التدريبات التي تنظمها الوزارة طوال العام. صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أنهى الخدمة.

طريقة الاستعلام عن علاوة آخر العام للمعلمين

كما يمكن للمعلم أو المعلمة في المملكة معرفة كيفية الاستعلام عن علاوة آخر العام أون لاين، دون الحاجة إلى زيارة المدرسة أو الإدارة التعليمية، عن طريق نظام فارس الذي أطلقته وزارة التعليم، وذلك باتباع الخطوات الآتية: