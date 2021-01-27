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عمر شويل - جدة أقوى سيارة تسير في الصحراء 2021 بأرخص سعر وأفضل مواصفات سيارة طويلة الأجل، حيث يبحث الكثير منا وخاصة عشاق السيارات عن سيارة طويلة الأمد عملية لأقصى مدى تستمر لسنوات بماكينة ممتازة، وهذا هو ما ستناوله اليوم فحديثنا عن سيارة العمر الطويل التي تسير في الصحراء بموتور قوي وماكينة متجددة وجنوط مرتفعة، ومن أهم ما يُميز السيارة هو السعر المُتناول مقارنة بالمواصفات الرائعة التي يبحث عنها كل مُقدم على شراء سيارة.

أقوى سيارة تسير في الصحراء 2021

نتناول اليوم أفضل تغطية لسيارة جيب رانجلر صحارى تو دوور موديل 2021، بماكينة جديدة سنتناول مواصفات السيارة الداخلية والخارجية وتتميز السيارة بصرفية وقود 13.4 كيلو متر / لتر ونوع البنزين 95، قير أوتوماتيك بثمانية سرعات.

مواصفات سيارة جيب رانجلر صحارى 2021

ماكينة السيارة جديدة 2000 سي سي 4 سلندر تمنحك قوة 272 حصان تربو، وعزم الدوران 400 نيوتن، أفضل من الموديل السابق والذي كان 6 سلندر وعزم الدوران 353 نيوتن، وهذا يمنحك صرفية وقود أفضل وعزم أقوى، ولا يتم تصنيع سيارة رانجلر إلا تحت إشراف وزارة الدفاع الأمريكي، كما تتميز بأنها أكثر السيارات التي يتوفر لها أكسسوارات.

تتصف السيارة بكشافات أمامية LED وليد نهاري بالإضافة إلى كشافات الضباب وعدد 2 هوك في الأمام، جنوط السيارة مقاس 18 إنش تتميز بتطعيمات كروم والمرأة الجانبية بها كشاف من الجانب ونقط عمياء كما تتميز السيارة بدخول زكي على الأبواب، وتتميز السيارة من الخلف بسباير عالق وكاميرا وحساسات خلفية وعن باب الشنطة فيتميز بدخول زكي أيضا وإنارات السيار الخلفية LED كذلك، سقف السيارة ثلاثة قطع يمكنك تفكيكها بكل سهولة.

مزايا سيارة جيب رانجلر صحارى 2021 الداخلية

تتميز السيارة من الداخل بمقاعد جلدية وحتى التكات جلدية بالكامل والإنارة الداخلية من الجلد والشماسات بها مرأة لها إنارة داخلية مُنفصلة، مع إمكانية التحكم في الإنارية الخارجية والضباب عبر زر والتحكم في المرأة أوتو ويتم تشغيل السيارة عبر البصمة وعن العداد فهو شاشة مقاسها 7 إنش بها جميع البيانات يمكن التحكم بها من خلال الدركسيون، مع تابلوه جلد وشاشة مقاس 8.4 إنش بين السائق والراكب الأمامي تدعم بلوتوث وكاربلاي وأندرويد أوتو، والتحكم في التكييف وجميع المخارج من USB وتايب سي و 12 فوات، سعر السيارة 179.999 ريال.