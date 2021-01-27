مراهق أمريكي يبلغ الشرطة عن تورط والده في أعمال شغب الكونغرس

بلادي – الرياض :
أبلغ مراهق من ولاية تكساس الأمريكية مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، عن تورط والده في أعمال الشغب التي طالت مبنى الكونغرس في واشنطن، أثناء التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وعمد جاكسون ريفيت، 18 عاماً، وفقاً لصحيفة “إندبندنت”، إلى الاختباء بعد إبلاغه عن والده الذي تم القبض عليه يوم 6 يناير الجاري ضمن المشاغبين الذين هاجموا المبنى.
ولدى الأب ريفيت، البالغ من العمر 48 عاماً، صلات بجماعة متطرفة، حيث ضُبط بحوزته سلاحان ناريان عند اعتقاله من منزله، حيث كان قد هدّد أبناءه بالقتل عند الإبلاغ عنه.
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