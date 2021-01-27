أمر ملكي بترقية قضاة بديوان المظالم

بلادي – الرياض :
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا بترقية 27 قاضيًا بديوان المظالم.
وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن ترقية القضاة إلى درجات رئيس محكمة ووكيل محكمة، وقضاة أ وب.
وأكد أن الأمر الملكي وما سبقه من أوامر تأتي امتدادًا لما توليه القيادة من اهتمام بمرفق قضاء ديوان المظالم، من خلال دعمه بالكوادر القضائية؛ لتقديم المزيد من البذل ومن ثم الوصول إلى التطلعات السامية.
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