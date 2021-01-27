شركة فرانك ناماني: نتشرف بارتداء ولي العهد “جاكيت” من منتجاتنا.. والإقبال كان كبيراً عليها

بلادي – الرياض :

احتفت شركة الأزياء العالمية “فرانك ناماني” بظهور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو يرتدي “جاكيت” من منتجات الشركة في ظهوره الأخير للإعلان عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة.

وأكدت عبر حسابها على إنستجرام أنها تشكر ولي العهد وتتشرف بارتدائه أحد منتجاتها، مؤكدة أن ذلك وضعهم داخل دائرة الأضواء، بعدما شهدت منتجاتهم إقبالا كبيرا عليها.

وقدمت الشركة الشكر للزبائن الذين حرصوا على شراء المنتجات التي تحمل علامتها التجارية.

يُذكر أن موقع الشركة شهد ضغطاً كبيراً من السعوديين لشراء منتجاتها، ما أدى لتعطله، واستخدمت رابطا بديلا لاستقبال الطلبات، فيما أعلنت اليوم (الأربعاء) أن الموقع يخضع للصيانة.