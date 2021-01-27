آبل تطلب من عملائها تحديث نظام “iOS14.4 ” لإغلاق ثغرات أمنية خطيرة

بلادي – الرياض :
شددت شركة آبل على ضرورة تحديث نظام “iOS14.4” لإغلاق الثغرات الأمنية التي تمنح المخترق عدة صلاحيات مزعجة.
وأوضحت أن المخترق بإمكانه الوصول إلى بيانات الجهاز من خلال الدخول على رابط واحد فقط.
وأضافت أن التحديث الجديد يتضمن خاصية تنبيه، بحيث إذا تم تغيير قطع غيار مثل الكاميرا لا بد أن يكون عن طريق مركز صيانة معتمد من الشركة، وإلا فإنها لن تعمل بالشكل المطلوب، وسيصل تنبيه بأن الجهاز غير قادر على التحقق من الكاميرا.
وأشارت إلى أن التحديث يعالج احتمالية تأخر الكتابة وعدم ظهور اقتراحات الكلمات في لوحة المفاتيح، واحتمال عدم ظهور اللوحة باللغة الصحيحة في تطبيق الرسائل، إضافة إلى احتمالية أن يؤدي تمكين التحكم بالتبديل في تسهيلات الاستخدام إلى منع الرد على المكالمات الهاتفية من شاشة القفل.
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