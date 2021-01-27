بلادي – الرياض :
أكد غولدمان ساكس صاحب أشهر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم، والتي تحمل اسمه، أن الاقتصاد العالمي سيشهد تسارعاً في عام 2021.
وأوضح، خلال حديثه في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في دورته الرابعة والذي انطلق اليوم (الأربعاء) في الرياض، أن صفقات الاستحواذ والاندماج تأثرت بزيادة نشاط الملكية الخاصة.
وأشار إلى أن هناك اهتماما كبيرا بالوظائف في القطاع المالي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غولدمان ساكس في “مبادرة مستقبل الاستثمار”: الاقتصاد العالمي سيشهد تسارعاً هذا العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.