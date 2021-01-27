حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الخميس في المملكة

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الخميس).

وتوقّع أن تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق: الجوف، وتبوك، والحدود الشمالية، وحائل، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة.

كما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق: “الرياض، والقصيم، والشرقية”.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 33 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 6 درجات مئوية في القريات.