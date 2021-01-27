بلادي – الرياض :
أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، أن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في دورته الرابعة، يهدف إلى جذب الاستثمارات إلى المملكة.
وأوضح خلال حديثه في المؤتمر اليوم (الأربعاء)، والذي يعقد في الرياض وجاء تحت عنوان “النهضة الجديدة”، أن المملكة تطمح أن تخلق فرصا للاستثمار والعمل وازدهار الاقتصاد.
وكشف أن أزمة كورونا غيرت مفهوم الاقتصاد في أنحاء العالم، وأبرزت الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات التكنولوجية.
وقال إن المملكة تراقب بكثب تطورات قطاع التكنولوجيا سواء في السوق الأولية أو الثانوية كما أن العديد من المشرعين دوليا أبدوا تخوفهم من الدور الهائل لشركات التكنولوجيا.
يذكر أن المؤتمر ينعقد اليوم وغدا بمشاركة أكثر من 140 متحدثاً في عدد من المدن حول العالم، منطلقة من مركزها في مدينة الرياض وملتزمة بقواعد التباعد الاجتماعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرميان: “مستقبل الاستثمار” هدفه جذب الاستثمارات للمملكة.. ونراقب تطورات قطاع التكنولوجيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.