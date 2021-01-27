الرميان: “مستقبل الاستثمار” هدفه جذب الاستثمارات للمملكة.. ونراقب تطورات قطاع التكنولوجيا

بلادي – الرياض :

أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، أن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في دورته الرابعة، يهدف إلى جذب الاستثمارات إلى المملكة.

وأوضح خلال حديثه في المؤتمر اليوم (الأربعاء)، والذي يعقد في الرياض وجاء تحت عنوان “النهضة الجديدة”، أن المملكة تطمح أن تخلق فرصا للاستثمار والعمل وازدهار الاقتصاد.

وكشف أن أزمة كورونا غيرت مفهوم الاقتصاد في أنحاء العالم، وأبرزت الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات التكنولوجية.

وقال إن المملكة تراقب بكثب تطورات قطاع التكنولوجيا سواء في السوق الأولية أو الثانوية كما أن العديد من المشرعين دوليا أبدوا تخوفهم من الدور الهائل لشركات التكنولوجيا.

يذكر أن المؤتمر ينعقد اليوم وغدا بمشاركة أكثر من 140 متحدثاً في عدد من المدن حول العالم، منطلقة من مركزها في مدينة الرياض وملتزمة بقواعد التباعد الاجتماعي.