صورة نادرة لخادم الحرمين وهو يقدم هدية للملك فهد

بلادي – الرياض :

أظهرت صورة نادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو يقدم هدية تذكارية لأخيه الملك فهد، عندما كان خادم الحرمين أميرا لمنطقة الرياض.

وأوضحت الصورة، التي نشرها حساب “لآلئ الفهد”، خادم الحرمين وهو يقدم الهدية التذكارية، وكانت عبارة عن لوحة فنية.

وبدا في الصورة الملك سلمان وهو يتحدث عن اللوحة ويبين ما بها.