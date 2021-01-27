بلادي – الرياض : وافقت الهيئة العامة للمنافسة على إتمام عملية التركز الاقتصادي بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية. وأوضحت، اليوم (الأربعاء)، أن نوع التركز سيكون اندماج مجموعة سامبا في البنك الأهلي ونقل جميع أصولها والتزاماتها إليه. وكان البنك الأهلي قد أعلن في أكتوبر من العام الماضي أنه في حال الموافقة على الدمج ستنقضي وستُلغى جميع أسهم سامبا، وسيقوم بإصدار أسهم جديدة لمساهميها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسمياً.. اندماج مجموعة سامبا مع البنك الأهلي.. وهذا ما سيحدث لأسهم “سامبا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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