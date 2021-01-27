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عمر شويل - جدة شروط تقسيط السيارات في السعودية بدون كفيل، تسعى المملكة العربية السعودية لتقديم جميع سبل الراحة للمواطنين السعوديين والمقيمين على أراضي السعودية، لذلك سمحت لمن يرغب في تقسيط السيارات بذلك بدون كفيل، ولكن مع بعض الشروط الهامة الواجب توافرها لإتمام ضوابط تقسيط السيارات في السعودية، ليصبح من حق كل فرد الحصول على سيارته عندما يريد.

تقسيط السيارات بدون حاجة للكفيل بالسعودية

أما عن شروط الحصول على سيارة في السعودية بالتقسيط وبدون حاجة لوجود الكفيل فإن الشروط هي:

استلام العميل للسيارة وفقًا لما جاء في نصوص الاتفاق شاملةً مستلزماتها. يجب أن يتواجد عقد للسيارة لضمان حق الطرفين وشروط الاتفاق الموضوعة حتى لا يخل بها أي من الطرفين، ويكون ذلك العقد شاملًا لمواصفات السيارة، وقيمة السعر المتبقي من السيارة، والمقدم المدفوع، عدد الأقساط المتبقية وقدرها. الرسوم الإدارية قيمتها لا تتعدى 1٪ من مبلغ السيارة إذا دفعت. الالتزام بتحديد طريقة ووسيلة سداد القسط. في حالة عدم التزام العميل بسداد القسط يحق لمالك معرض السيارات أن ينهي عقد التقسيط.

طرق تقسيط السيارات بدون كفيل

بالتعاون مع بعض المعارض المختلفة في السعودية وفرت المملكة العربية السعودية إمكانية تقسيط السيارات بدون كفيل، ومن طرق التقسيط:

التقسيط والتمويل الشخصي

تعتبر من أكثر طرق تقسيط السيارات سرعةً وحريةً حيث يمكن للعميل الحصول على السيارة بنفس اليوم، كما أن السيارة لا تكون مسجلة باسم البنك كذلك.

التقسيط والتمويل

وتشترط تلك الطريقة بعض الشروط منها حصول العميل على راتب شهري لا يقل عن مبلغ 1800 ريال سعودي، والسيارة تسجل باسم البنك حتى تضمن أن العميل سيقوم بسداد الأقساط كاملةً، وهنا يستفيد البنك بمعدل ربح 2.65٪ من سعر السيارة.

تأجير السيارة والتعهد بامتلاك العميل لها

وهي الطريقة التي تلائم ذوي الدخل المنخفض أو المتوسط، حيث يعطى للعميل عقدين للسيارة ولا يملك السيارة إلا بعد سداد السعر والعقدين هما عقد تأجير للسيارة وعقد وعد بتمليك السيارة.

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