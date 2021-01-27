رابط التسجيل منصة مدرستي 1442 schools.madrasati.sa لمتابعة الحصص الافتراضية

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عمر شويل - جدة رابط التسجيل منصة مدرستي، أصبح من السهل حالياً التسجيل عبر منصة مدرستي التي تعتبر وسيلة التواصل بين الطلاب والمعلمين في ظل توقف الدراسة في المدارس والاعتماد على تطبيق منظومة التعليم عن بعد، فمع بداية الفصل الثاني الدراسي 1442 يبحث الطلاب عن كيفية التسجيل في منصة مدرستي لمتابعة الحصص الافتراضية الخاصة بمناهج مراحل التعليم المختلفة، ولذلك سوف نتعرف معاً في هذه المقالة تفاصيل تسجيل منصة مدرستي لمتابعة الحصص الافتراضية.
منصة مدرستي schools.madrasati.sa
تعتبر منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية من أهم المنصات التي يعتمد عليها الطلاب في المملكة لمتابعة شرح الدروس الخاصة بالمناهج المقررة على الصفوف التعليمية المختلفة اعتباراً من “ابتدائي، متوسط، ثانوي” وتقوم المنصة بشرح للدروس من قبل عدد من المعلمين المميزون والذي قامت الوزارة بتدريبهم على وسائل التعليم عن بعد وتوصيل المعلومات بشكل سهل وبسيط جداً حتى يستوعب الطلاب الحصص الافتراضية التي يجب على الطالب حضورها وتسجيل الحضور أيضاً.
رابط التسجيل منصة مدرستي 1442
منصة مدرستي ليس فقط للطالب ولكن للمعلمين وأولياء الأمور أيضاً، حيث يعتمد عليها الطلاب في متابعة شرح الدروس الخاص بهم، والمعلمين يتواصلون مع الطلاب من خلال المنصة، كما يمكن لأولياء الأمور الدخول عليها لمتابعة حضور أبنائهم للحصص ومتابعة مستواهم الدراسي الذي يحدده المعلم عبر المنصة وتفاعل الطالب معه أثناء الحصص الافتراضية.
- الدخول على منصة مدرستي لمتابعة الحصص الافتراضية
- أولاً يتم الدخول على منصة مدرستي التعليمية وتسجيل الدخول.
- اختيار مايكروسوفت للطالب والكادر التعليمي.
- كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- اختيار أيقونة جدولي.
- اختيار الحصة التي يرغب الطالب حضورها واختيار كلمة حضور.
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