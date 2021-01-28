طريقة الاستعلام عن سلم رواتب المعلمين بالمملكة العربية السعودية 1442 عبر نظام فارس

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عمر شويل - جدة سلم رواتب المعلمين بالمملكة العربية السعودية، في الوقت الحالي أكثر ما يشغل بال المعلمين بالمملكة العربية السعودية سلم رواتب المعلمين الجدد ووعد العلاوة الجديدة لهم، فالجميع من المعلمين والموظفين في القطاع الحكومي يترقبون إيداع العلاوة السنوية الجديدة عن عام 1442 والتي يتم إيداعها في الحسابات البنكية الخاصة بهم والتي من المعتاد يتم وصعها مع بداية كل عام ميلادي، وخلال هذا المقال سوف نوافيكم الاستعلام عن سلم المعلمين بالمملكة 1442 عبر نظام فارس.

سلم رواتب المعلمين 1442

من أكثر ما يشغل بال المعلمين حالياً هو ترقب جدول الرواتب الجديدة وتحديداً في تلك الفترة العصبية التي تمر بها المملكة، وقد أوضحت بعض الجهات الخاصة بالمملكة أنه سيتم صرف العلاوة الجديدة السنوية 1442 مع راتب شهر يناير 2021، وهذا بعد التعديلات التي تم أقررها على قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي جاء فيه صرف العلاوة في بداية العام الميلادي الجديد بدلاً من العام الهجري.

طريقة الاستعلام رواتب المعلمين عبر نظام فارس

أتاح نظام فارس الإلكتروني معرفة الراتب الخاص بالمعلمين والإداريين لوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، وتتم عملية الاستعلام بالخطوات التالية:

الدخول على موقع نظام فارس الإلكتروني.

الضغط على خدمات الراتب والبدلات.

اختبار معرفة الراتب وكتابة كل البيانات الخاصة بالمعلم.

الضغط على اختيار تحميل التعريف للاستعلام عن الراتب.

سيتم التحميل الصفحة المطلوبة ثم تظهر القائمة الخاصة بالراتب للمعلم.

رواتب المعلمين الجدد

كل عام يترقب الآلاف من المعلمين بالسعودية موعد إيداع العلاوة السنوية على أحر من الجمر، ويتم صرف تلك العلاوات بناءً على عدة شروط لابد أن تكون مستوفاه في المعلم وأبرزها حصوله على درجة عالية في تقرير الأداء الوظيفي حتى يتمكن من الحصول على العلاوة الجديدة وفي حالة عدم استيفاء تلك الشروط لا يحق له الحصول على العلاوة السنوية.